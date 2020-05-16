Кот - "тихий" переносчик коронавируса

В исследовании, опубликованном в научном журнале New England Journal of Medicine, выяснилось, что коты могут передавать вирус друг другу очень легко, однако есть и хорошие новости - ни один из участвовавших в исследовании котов не выражал никаких симптомов болезни. Всего в эксперименте участвовали шесть котов.

Несмотря на это, ученые по-прежнему считают, что коты могут быть "тихими" переносчиками вируса SARS-CoV-2, так как они не выражают признаков, что в их организме циркулирует вирус.

Впрочем, нет и доказательств того, что коты могут заразить коронавирусом человека. Совсем наоборот - зафиксировано несколько случаев, когда человек заразил вирусом кота.

В исследовании использовались три осознанно зараженных коронавирусом домашних кота. К каждому зараженному коту был добавлен один незараженный кот, чтобы можно было наблюдать, заразится ли он вирусом. В течение пяти дней вирус был идентифицирован у всех трех котов, которые ранее были здоровы. Однако ни у одного из шести котов не было симптомов заболевания.

Что это означает для человека? Пока нет доказательств того, что зараженный кот не может передать коронавирус человеку, такая возможность не исключается, пишут ученые.

Они также напомнили случай в 2016 году, когда в кошачьем приюте в Нью-Йорке произошла вспышка гриппа H7N2 и возникли опасения, что им от котов заразились и люди.

Тогда было обнаружено, что вирус в котах очень похож на вирус, констатированный в организме работников приюта.

Ученые говорят, что, основываясь на имеющихся в их распоряжении доказательствах, возможность, что животные могут заражать человека новым коронавирусом, мала, но не невозможна.