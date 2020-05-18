"Идейно договорились": отраслям гостеприимства и культуры тоже помогут

В понедельник, 18 мая, прошла встреча партнеров по коалиции. Рассказываем, что прозвучало на пресс-конференции после нее.
Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, формирующие правительство партии пришли к соглашению о поддержке затронутых кризисом Covid-19 отраслей туризма, гостеприимства и культуры.
По словам Кариньша, коалиция все больше обращается к экономическим вопросам, смотря в направлении того, что можно сделать для разогрева экономики.
Кариньш подчеркнул, что на уровне идей была достигнута договоренность о дополнительной поддержке наиболее пострадавших от кризиса отраслей гостеприимства и культуры.
По его словам, до середины недели будет идти разработка решения этого вопроса.
В свою очередь Министерство экономики в среду, 20 мая, представит конкретный инструмент для спасения туристической отрасли, заявил министр экономики Янис Витенбергс. Формирующие правительство партии предоставили Минэкономики мандат на разработку соответствующего плана.
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