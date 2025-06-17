Skip to footer
Вт, 17.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Слишком большие амбиции? Из стратегических целей airBaltic исключен важный аспект

Cамолет airBaltic

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic должна сосредоточиться на приоритетных направлениях развития, поэтому из ее стратегических целей исключен аспект, связанный с функцией стратегической экспансии предприятия за пределами Латвии. Это предусматривают одобренные сегодня на закрытой части заседания правительства поправки к распоряжению Кабинета министров "О сохранении участия государства в airBaltic и общей стратегической цели".

Как гласят разработанные Министерством сообщения поправки, стратегическая цель развития предприятия должна быть актуализирована, чтобы соответствовать направлению развития бизнеса airBaltic и плану устойчивости в связи с планируемым первичным публичным предложением акций (IPO) и необходимыми для его реализации решениями.

Как отмечает министерство, в прошлом году увеличилось число перевезенных авиакомпанией пассажиров и выполненных рейсов, также улучшился средний показатель заполняемости самолетов, однако и концерн airBaltic, и материнская компания завершили год с большими убытками. С учетом отрицательных финансовых показателей необходимо уточнить стратегическую цель предприятия, подчеркивая необходимость работы на основе принципов коммерческой деятельности и устойчивости.

Исходя из текущей ситуации, общей стратегической целью airBaltic является "деятельность на основе принципов коммерции и устойчивости, обеспечение конкурентоспособности и прибыльности авиакомпании, содействие развитию международного сообщения с Латвией, обеспечивая авиаперевозки пассажиров и грузов и способствуя развитию Риги как важного центра воздушного сообщения в Северной Европе".

В контексте текущего стратегического развития авиакомпании, с учетом развития рынка, геополитических рисков и подготовки к привлечению капитала airBaltic необходимо сосредоточиться на устойчивости основной деятельности, предусматривающей рентабельность и конкурентоспособность. В связи с этим из прежних целей исключены аспекты, связанные с функцией стратегической экспансии предприятия за пределами Латвии, чтобы сфокусироваться на приоритетных направлениях развития и увеличении стоимости в долгосрочной перспективе. При этом, как отмечает Минсообщения, компания и в дальнейшем сохранит гибкость в использовании коммерческих возможностей на других рынках, например, предлагая услуг аренды воздушных судов, однако это больше не будет стратегической целью на государственном уровне.

Как сообщалось, в первом квартале этого года концерн airBaltic работал с убытками в размере 29,348 млн евро, что на 27,8% меньше, чем в первом квартале 2024 года, а оборот концерна увеличился на 0,3% до 132,719 млн евро.

В 2024 году концерн airBaltic работал с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, а его оборот по сравнению с 2023 годом увеличился на 11,9% до 747,572 млн евро.

В январе этого года было достигнуто соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa об инвестициях в airBaltic в размере 14 млн евро. В обмен на это Lufthansa Group получит конвертируемые акции, которые дадут ей 10% участия в компании. Впоследствии, после планируемого IPO airBaltic, эти акции будут конвертированы в обычные акции. Для завершения сделки еще необходимо получить разрешение Федерального антимонопольного ведомства Германии (Bundeskartellamt).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх