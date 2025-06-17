Слишком большие амбиции? Из стратегических целей airBaltic исключен важный аспект

Как гласят разработанные Министерством сообщения поправки, стратегическая цель развития предприятия должна быть актуализирована, чтобы соответствовать направлению развития бизнеса airBaltic и плану устойчивости в связи с планируемым первичным публичным предложением акций (IPO) и необходимыми для его реализации решениями.

Как отмечает министерство, в прошлом году увеличилось число перевезенных авиакомпанией пассажиров и выполненных рейсов, также улучшился средний показатель заполняемости самолетов, однако и концерн airBaltic, и материнская компания завершили год с большими убытками. С учетом отрицательных финансовых показателей необходимо уточнить стратегическую цель предприятия, подчеркивая необходимость работы на основе принципов коммерческой деятельности и устойчивости.

Исходя из текущей ситуации, общей стратегической целью airBaltic является "деятельность на основе принципов коммерции и устойчивости, обеспечение конкурентоспособности и прибыльности авиакомпании, содействие развитию международного сообщения с Латвией, обеспечивая авиаперевозки пассажиров и грузов и способствуя развитию Риги как важного центра воздушного сообщения в Северной Европе".