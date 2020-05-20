Фото ⟩ Мы скучали! Рижский зоопарк распахнул свои двери

Со вторника, 19 мая, для посетителей вновь открылся Рижский зоопарк и его филиал Cīruļi в Калвенской волости. Фотограф TVNET Янис Шкапарс уже заглянул в столичный зоопарк и приглашает туда и вас - как минимум, на фотопрогулку, а лучше, конечно, на настоящую!
Напомним, соблюдая правила безопасности, посетители могут осмотреть наружные вольеры и такие экспозиции внутри помещений, как Тропический дом, экспозиция амфибий и рептилий, экспозиция лемуров и галапагосских черепах и Дом жирафов.
В филиале зоопарка Cīruļi открыты все экспозиции.
При посещении зоопарка необходимо соблюдать дистанцию два метра, а также избегать прикосновения к различным поверхностям.
Рижский зоопарк и его филиал Cīruļi будут работают по летнему графику:
- Кассы Рижского зоопарка открыты с 10 до 18 часов, по зоопарку можно гулять до 19 часов.
- Филиал Cīruļi в мае работает с 10 до 17 часов, а с 1 июня - с 10 до 18 часов.
Галерея: Рижский зоопарк ждет посетителей!
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