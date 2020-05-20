Ср, 20.05.2020
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Фото ⟩ Мы скучали! Рижский зоопарк распахнул свои двери

Рижский зоопарк 20 мая

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Со вторника, 19 мая, для посетителей вновь открылся Рижский зоопарк и его филиал Cīruļi в Калвенской волости. Фотограф TVNET Янис Шкапарс уже заглянул в столичный зоопарк и приглашает туда и вас - как минимум, на фотопрогулку, а лучше, конечно, на настоящую! 

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Напомним, соблюдая правила безопасности, посетители могут осмотреть наружные вольеры и такие экспозиции внутри помещений, как Тропический дом, экспозиция амфибий и рептилий, экспозиция лемуров и галапагосских черепах и Дом жирафов.

В филиале зоопарка Cīruļi открыты все экспозиции.

При посещении зоопарка необходимо соблюдать дистанцию два метра, а также избегать прикосновения к различным поверхностям.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Рижский зоопарк и его филиал Cīruļi будут работают по летнему графику:

  • Кассы Рижского зоопарка открыты с 10 до 18 часов, по зоопарку можно гулять до 19 часов.
  • Филиал Cīruļi в мае работает с 10 до 17 часов, а с 1 июня - с 10 до 18 часов.

Галерея: Рижский зоопарк ждет посетителей!  

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