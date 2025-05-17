Фото В комплексе отдыха под Марупе установлены зеркальные дома за 400 тысяч евро

В комплексе отдыха Bejas в Марупском крае за 400 тысяч евро были установлены четыре зеркальных дома Bejas Lux, сообщает компания Bejas.
Площадь каждого домика составляет 21 квадратный метр, они оборудованы панорамными окнами. В двух домах на террасах будут также установлены зеркальные сауны, а в двух других можно будет воспользоваться джакузи. Каждый домик рассчитан на двух человек.
Зеркальные дома производятся эстонской компанией OODhouses, и это первый проект бренда в Латвии.
Владельцы комплекса отмечают, что этот бренд известен во всем мире, поэтому они ожидают, что 40% гостей будут приезжать из разных европейских стран, а 60% - из Латвии.
Галерея: Зеркальные дома в комплексе отдыха Bejas
В 2023 году оборот предприятия Bejas составил 169 851 евро, а прибыль - 22 020 евро, свидетельствует информация в базе данных Firmas.lv.
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