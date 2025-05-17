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Фото В комплексе отдыха под Марупе установлены зеркальные дома за 400 тысяч евро

Зеркальный дом.
Зеркальный дом. Фото: Publicitātes foto

В комплексе отдыха Bejas в Марупском крае за 400 тысяч евро были установлены четыре зеркальных дома Bejas Lux, сообщает компания Bejas.

Площадь каждого домика составляет 21 квадратный метр, они оборудованы панорамными окнами. В двух домах на террасах будут также установлены зеркальные сауны, а в двух других можно будет воспользоваться джакузи. Каждый домик рассчитан на двух человек.

Зеркальные дома производятся эстонской компанией OODhouses, и это первый проект бренда в Латвии.

Владельцы комплекса отмечают, что этот бренд известен во всем мире, поэтому они ожидают, что 40% гостей будут приезжать из разных европейских стран, а 60% - из Латвии.

Галерея: Зеркальные дома в комплексе отдыха Bejas

В 2023 году оборот предприятия Bejas составил 169 851 евро, а прибыль - 22 020 евро, свидетельствует информация в базе данных Firmas.lv.

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