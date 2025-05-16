В Риге значительно выросло число иностранных туристов

В том числе в марте в Риге было принято 77 652 иностранных туриста, что на 5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Быков отметил, что в январе количество иностранных гостей в Латвии выросло на 33%, чему поспособствовал футбольный матч с клубом из Амстердама "Аякс".

Быков прогнозирует, что число туристов в этом году в Риге вырастет, так как запланировано несколько спортивных мероприятий.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале этого года в Риге на 39% выросло число гостей из Великобритании. Быков пояснил, что росту британских туристов в Риге способствовало сотрудничество с авиакомпанией British Airways.

За британцами следуют гости из Швеции, которые посещали Ригу в первом квартале этого года на 36% чаще, чем в первом квартале прошлого года. Норвежских туристов в Риге было больше на 31%, эстонских - на 25%, польских - на 20%, финских - на 8%, немецких - на 4%, а литовских туристов в Ригу приехало на 1% меньше, чем в первом квартале прошлого года.