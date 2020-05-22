В Латвии ищут людей. Может, вам знакомы эти имена, вы что-то слышали о них?

Ирину Андарало 1953-56 г. р. ищет родственница Валентина.

Инну Меркульеву 1980 г. р. ищет сестра по отцу Илона. "Связь оборвалась в 2008 году".

Ирину Зандову 1957-59 г. р. ищет племянница Александра.

Олега Гайдамака 1959 г. р. ищет сын Юлиан. "Последняя встреча с отцом была в 1989 году".

Владимира Урсулова (Урусова) 1951 г. р. ищет дочь Ольга.

Павла Руфмана 1953 г. р. ищет двоюродная сестра Ирина. "Связь давно потеряна".

Олега Евдокимова 1966 г. р., который может проживать в городе Олайне, ищет дочь Ирина. "Моя мама - Евдокимова Елена".

Игоря Рысина 1964-68 г. р. ищет троюродная сестра Наталья.

Валдиса Зитманиса 1952 г. р. ищет сослуживец Анатолий.

Ивана Ковалева 1961 г. р. ищет дочь Наталья. "Связь прервалась в 1999 году".

Ивана Полтаву 1939 г. р. ищет дочь Оксана. "Может, у меня есть сестры и братья по отцу. Моя мама - Чибулина Галина".

Владислава Прикулиса 1968 г. р. ищет дочь Диана. "Папа может проживать в Улброке".

Ольгу Бабенко 1980 г. р. ищет школьная подруга Светлана.

Юрия Голикова 1949 г. р. и его семью ищет сестра Мария.

Елену Папичеву 1962 г. р. ищет двоюродная сестра Татьяна. "Последняя встреча была в 1988 году".

Виктора Сидорова 1948 г. р. ищет дочь Мария. "У него был сын Валерий. Возможно, у меня есть еще братья или сестры по отцу".

Вадима Деева 1988 г. р. ищет родственница Татьяна.

Эдгара Давидана 1961 г. р. ищет дочь Елена. "Родители развелись, и он уехал в Латвию".

Гундарса Гарсилса 1967 г. р. ищет сослуживец Олег.

Раймонда Опалько ищет сестра по линии отца Кристина.

Вячеслава Иванова 1947 г. р. и его семью ищет родственница Екатерина.

Зигмунда Генриховича Новикова 1954-55 г. р. ищет двоюродный брат Сергей.

Маргариту Марченко 1958 г. р. ищет двоюродная сестра Лидия.

Элгу Миглане ищет брат Вячеслав. "Очень надеюсь найти свою сестру".

Ингриду Зубковску, Айну и Веру ищет их двоюродная сестра Ангелина.

Регину Лочу (Лоч) 1966 г. р. ищет школьная подруга Алла. "Вместе учились в Зилупской средней школе".

Сергея Мочалова ищет родственница Ирина. "Хочу найти двоюродного брата мамы".

Владимира Соколова 1952 г. р. ищет дочь Яна. "Ищу своего отца".

Ивету Шубровску 1976 г. р. ищет мама Инна.

Зинаиду Куликову и ее дочку Елену Лисак (Шефер) ищет родственница из Украины Светлана.

Ольгу Мельник 1961 г. р. ищет ее мама Вера. "Ищу дочь. Последний раз виделись в 1980 году".

Олега Шварца 1957 г. р., который может жить в Даугавпилсе, ищет дочь Ольга.

Лучшую подругу Жанну Мулькову 1953 г. р. ищет Тамара.

Сергея Курочкина 1965 г. р. и его семью ищет родственница Инна.

Свою родственницу Галину Данилову ищет Эльвира.

Светлану Ракову 1965 г. р. ищет сестра Алла.

Своего сына Александра Галушко и его семью ищет Мария.

Сергея Зубова 1952-53 г. р. ищет родственник Владимир.

Своего отца - Виталия Степчука 1958 г. р., а также сестру - Любовь Степчук 1983-85 г. р. ищет Василий.

Анатолия Можвило 1967 г. р. ищет сестра Алла.

Андрея Лочкова 1962 г. р. ищет сестра Галина.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.

Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел. 29923833.