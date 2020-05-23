Серябкина о жизни после ухода из лейбла и работе с A'Studio: "Я быстро нашла другую студию"

Ургант напомнил, что год назад Ольга рассказывала о начале сольной карьеры под псевдонимом MOLLY. Но теперь она отказалась от этого имени, а Фадеев распустил лейбл.

"На самом деле Максим оставил мне все песни, которые я пела, когда работала с ним. Я очень ему благодарна... Это было мое самостоятельное решение", - объяснила она.

Иван спросил о том, от кого все-таки шла эта инициатива.

"Врать не буду, это был Максим, но я быстро нашла другую студию... И теперь я - Ольга Серябкина", - ответила артистка.

35-летняя певица указала, что она только развернула дела, но тут вмешалась пандемия.

Кроме того, Ольга призналась, что она пишет и для других артистов. К примеру, скоро выйдет новая песня группы A'Studio, автором текста является именно Серябкина.

Напомним, в октябре 2019 года Ольга стала героиней нового выпуска "Осторожно, Собчак!". Она рассказала Ксении о своих особенных отношениях с Максимом Фадеевым и впервые озвучила свои гонорары.