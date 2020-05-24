Вс, 24.05.2020
Я хочу, чтобы чиновники внимательнее относились к людям. Латвия - маленькая страна, тут и так немного людей, я - иностранка, хочу платить налоги, благоустраиваю дом, почему же не пойти мне навстречу, не дать информацию превентивно? Раъно из Ташкента, живущая в Латвии
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Степаненко высказалась в адрес 70-летних мужчин, которых тянет к молодым особам

Елена Степаненко

ФОТО: скриншот видео

Прошло два года после скандального развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Как выяснилось, не последнюю роль в нем сыграла молодая помощница артиста Татьяна Брухунова, которая, если верить слухам, даже стала женой юмориста. 

67-летняя Елена Степаненко привела себя в отличную форму и стала стройнее. Артистка даже начала вести свое шоу на телевидении. Одним из ее гостей стал Николай Цискаридзе.

В разговоре с ней он заявил, что романы с меркантильными и поверхностными особами случаются по молодости или после 40 лет, но Степаненко ответила: "А уж после 74 лет как мужчин тянет к марамойкам!".  

Конечно, учитывая, что Евгению Вагановичу сейчас 74 года, не сложно догадаться на кого намекала Елена Григорьевна. 

Напомним, Степаненко и Петросян были женаты 33 года. Развод состоялся в 2018 году. 

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