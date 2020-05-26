Министр экономики: "Главное - восстановить поток туристов"

Сегодня глава Минэкономики вновь встречался с представителями гостиничного сектора, общественного питания и туристических компаний, чтобы обсудить стратегию восстановления отрасли, необходимую поддержку и возможности государства ее оказать пострадавшим в результате кризиса из-за Covid-19 предприятиям.

Министр отметил, что, как и другим отраслям, туристической отрасли доступны все утвержденные правительством инструменты поддержки - пособия за простой, кредиты, гарантии, льготы по арендной плате и др.

Согласно данным Минэкономики, до середины мая пособия за простой получили 13 795 работников 1318 предприятий отрасли, их сумма превысила 8 млн евро, что составляет 37% общей суммы выплаченных пособий. Также предприятия туристической отрасли получили 5 млн евро в виде финансовых инструментов от финансового учреждения развития Altum.

В то же время, по мнению Витенбергса, для выхода из кризиса отрасли необходимы дополнительные меры поддержки.

"Сегодня на совещании с предпринимателями мы договорились, что главное - восстановить поток туристов. Никакая поддержка не сможет заменить клиентов в гостевых домах, ресторанах и других туристических объектах. Также предприниматели ясно заявили, что им необходимы инструменты поддержки для обеспечения оборотных средств и удержания работников, одновременно указав, что часть сотрудников уже потеряли работу. Но столь же важной поддержкой для отрасли стала бы отмена или смягчение еще ряда ограничений из-за Covid-19, что позволило бы предприятиям отрасли возобновить деятельность", - сказал Витенбергс.

Министр представил предпринимателям стратегию поддержки туристической отрасли для преодоления кризиса, которая, помимо пособий за простой, предусматривает покрытие туроператорам расходов на доставку домой туристических групп и внедрение системы ваучеров.

Также поддержка предусматривает постепенную отмену ограничений и возобновление сообщения между странами, разработку правил безопасного обслуживания туристов.