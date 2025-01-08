Управляющие жилыми домами получат право на прием решения о ремонте здания и использование для этого денежных накоплений собственников квартир без получения на это специальных полномочий от последних, сообщает Latvijas Avīze.
Домоуправление сможет ремонтировать дом без согласия владельцев квартир
Это предусмотрено утвержденными правительством поправками к закону об управлении жилыми домами, которые еще предстоит рассмотреть в Сейме.
Предоставляя домоуправлениям более широкую свободу действий, в Министерстве экономики надеются уменьшить износ и угрозу обрушения многоэтажных жилых домов, построенных полвека назад, и способствовать их реновации.
С 2007 по 2020 год в Латвии удалось восстановить лишь 1367 многоэтажных жилых домов - 5,13% от общего числа.
В только что утвержденном плане Министерства экономики по повышению доступности квартир говорится, что в Латвии насчитывается примерно 26 600 многоэтажных жилых домов.
Поправки предусматривают несколько оговорок по использованию прав управляющего, которые не позволят ему действовать самовольно и предотвратят растрату накопленных владельцами квартир на ремонт домов денег.
Во-первых, расходы на ремонт должны быть признаны необходимыми на основании рекомендаций, указанных в заключении технического обследования зданий, а также несоответствия зданий минимальным требованиям по энергоэффективности.
Во-вторых, управляющий может воспользоваться этим правом, если как минимум дважды за месяц ему не удалось созвать общее собрание большинства собственников квартир. Управляющий должен созвать общее собрание через информационную систему строительства - проведения опроса жильцов дома недостаточно.
В-третьих, управляющему запрещено занимать деньги от имени сообщества собственников квартир - он может сделать это только от своего имени. Но имеет ли вообще кто-то право распоряжаться принадлежащей другому собственнику собственностью без соответствующих полномочий от последнего и впоследствии требовать с него возмещения?
Директор департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс пояснил, что юдикатура, то есть судебные решения, это признают: управляющий может ремонтировать переданный в его ведение дом, используя денежные накопления собственников квартир, что происходит уже сейчас.
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