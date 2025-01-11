Новые звезды на флаге. Как США покупали и завоевывали территории

В 1845 году власти США и Техаса договорились об объединении, и Техас вошел в состав союза как равноправное государство. Однако это бескровное расширение территории привело к войне с Мексикой.

Мексиканские земли

Войска генерал-майора Скотта входят в Мехико Фото: Apic/Bridgeman via Getty Images

В 1846 году, вскоре после присоединения Техаса, отношения между США и Мексикой стали стремительно портиться. США начали готовиться к войне, но одновременно с этим вели переговоры о покупке мексиканских территорий — Калифорнии (за 25 млн долларов) и Новой Мексики (5 млн долларов). За это время в Мексике в очередной раз сменилось правительство, которое посчитало предложение о продаже оскорбительным. Вслед за этим мексиканские власти заявили о своих претензиях на Техас.

Мексиканские войска вошли на спорную территорию, вступили в бой с американским патрулем, после чего президент США Джеймс Полк объявил Конгрессу, что Мексика «вторглась на нашу территорию и пролила американскую кровь на американской земле».

Война окончилась полным разгромом мексиканской армии. В самом начале войны, в августе 1846 года, США аннексировали Калифорнию и Новую Мексику. В 1848 году был подписан мирный договор, по которому Мексика уступала эти провинции США. С учетом Техаса Мексика потеряла более половины своей суверенной территории.

В США многие политики выступали против войны с Мексикой, а генерал Улисс Грант позже говорил, что Гражданская война (1861-1865) стала «наказанием за грехи» и последствием аннексии мексиканских территорий.