Фото ⟩ Сана Тимма публикует милые снимки с возлюбленным Седоковой

Ранее Сана очень негативно высказывалась в адрес нынешней возлюбленной Яниса Анны Седоковой.

Сейчас уже между бывшими супругами нет конфликта. Негативных сообщений в адрес Анны Сана больше не пишет.

Теперь женщина делится в Instagram-сторис трогательными снимками Кристиана с отцом. Как отмечает брюнетка, Янис старается много времени проводить с малышом и помогает финансово.

ФОТО: Скриншот с Instagram

ФОТО: Скриншот с Instagram

Седокова не скрывает чувств к Янису и регулярно делится признаниями в адрес любимого. Правда, в последнее время он пропал из ее сторис. Но Анна ответила подписчикам, где он и показала короткое видео.

"Янис косит газон", - написала она.

В коротком ролике, Тимма отвечал, что сейчас косит газон и ничего не слышит. Остается только гадать, где же сейчас находится баскетболист. Одно мы знаем точно: он преподнес любимой огромный букет красных роз.

Седокова давно обещала и вот выпустила свою долгожданную книгу "Я - сильная, я - справлюсь".

"​В этой книге много секретов, в ней много ответов на те вопросы, которые так интересовали миллионы. Почему ты ушла из группы, кто отец ребеенка, почему ты развелась, вы не общаетесь с мамой, кто выиграл в суде?" - написала звезда в Instagram.

Напомним, первым избранником был футболист Валентин Белькевич, но мужчина трагически скончался в 41 год. В этом браке у Седоковой родилась дочь Алина. Второй брак был с бизнесменом и близким другом Тимати - Максимом Чернявским. Анна родила мужчине дочь Монику, проживающую сейчас с отцом в США. Сына Гектора певица родила от бизнесмена Артема Комарова.