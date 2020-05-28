Фото: звезда Сети - собака с аномально длинным носом

27-летняя Лили Камбурян поделилась, что 23 июля 2018 года она вместе с партнершей взяла домой собаку с аномально длинным носом. Собака породы русская псовая борзая, которой 19 мая исполнилось два года, была названа в честь греческой богини хаоса и раздора Эрис. Дома к ней, шутя обращаются "Мадам Эрис Овербайт, Королева Носов".

Хозяйка "Королевы носов" рассказала, что за два года нос собаки вырос до 31 сантиметра. Лили сделала страницу в Instagram, где публикует снимки своей необычной питомицы. Из-за своей уникальной внешности собака быстро стала популярной в Сети. На аккаунт с ее фото подписано более 179 тысяч пользователей.

"Когда мы выходим с Эрис на улицу, нас постоянно останавливают прохожие и пытаются узнать породу (...) Но последнее время мы стали искать малолюдные места, где мы можем спокойно выгулять собаку", - поделилась хозяйка Эрис.

Когда собака была щенком, хозяек предупредили, что с возрастом у Эрис могут быть проблемы с зубами. Но, к счастью, ее длинный нос не вызвал никак осложнений.

"Она разбрасывает везде еду, но я тоже так делаю. Ей прекрасно удается просовывать свой нос в узкие щели между диванами, заборами и даже между обедающими за столом людьми. Так что, чего тут думать, ее длинный нос - одно сплошное достоинство", - приводит слова хозяйки lenta.ru.