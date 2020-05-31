"Она была тихая-тихая": кто такая Анна Попова, возглавившая борьбу с коронавирусом в России

В последние месяцы глава Роспотребнадзора озвучивает одни и те же плохие новости, часто одними и теми же словами. "Вирус, совершенно очевидно, не собирается уступать позиции, не собирается отступать, он наступает, он наступает во всем мире", - говорила Попова в апреле. "Нам нужно привыкнуть и научиться жить в этих новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить", - повторяла в мае.

Предшественник Поповой на посту руководителя Роспотребнадзора и ее бывший начальник Геннадий Онищенко запомнился гораздо более яркими и разнообразными цитатами - он любил быть в центре внимания и выступать с парадоксальными заявлениями по самым разным поводам. Всегда сосредоточенная и серьезная Попова выглядит едва ли не полной его противоположностью.

"Она была тихая-тихая и первые годы боялась рот открыть на совещаниях", - описывает Попову давно знакомый с ней источник в аппарате правительства. Попова возглавляет Роспотребнадзор с 2013 года, но только эпидемия сделала ее одним из людей, которых слушают миллионы.

Би-би-си изучила ее путь.

Борец с вирусом

15 января после послания президента федеральному собранию в отставку в полном составе ушло правительство России во главе с Дмитрием Медведевым. Своего поста лишилась и министр здравоохранения Вероника Скворцова - 21 января ее место занял Михаил Мурашко.

Covid-19 тогда считался еще сравнительно далекой "китайской угрозой", но уже 27 января новое правительство объявило о создании оперативного штаба по предотвращению распространения вируса в России.

Еще через два дня Владимир Путин собрал первое совещание по коронавирусу в Кремле с тремя людьми - вице-премьером Татьяной Голиковой, министром Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Голикова на встрече с Путиным рассказала, что правительство еще с декабря делает все, чтобы не допустить вирус в Россию, что прорабатывается вопрос "о немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание" и что новосибирский центр "Вектор" уже разработал две тест-системы и ведет разработку вакцины против коронавируса.

Попова сообщила, что за январь было проверено на коронавирус более миллиона граждан, возвращавшихся в Россию из других стран, а Роспотребнадзор "еще более плотно, чем обычно" занимается учетом заболеваемости по гриппу и пневмонии - подтвержденных случаев коронавируса в России тогда не было.

Что сказал на встрече с Путиным новый министр Мурашко, неизвестно - он есть на видео совещания на сайте kremlin.ru, но его слов нет ни в записи, ни в расшифровке совещания.

ФОТО: ALEXEI DRUZHININ/TASS

"Произошел перехват статуса от минздрава к Роспотребнадзору", - описывает ситуацию января главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который с начала эпидемии плотно общается с московской мэрией на тему вируса и в постоянном режиме выдает всю новую информацию о нем в своем телеграм-канале - часто даже раньше, чем оперативный штаб.