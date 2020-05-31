На Аляске, возможно, просыпаются "пожары-зомби"

Оказывается, некоторые пожары вообще нельзя потушить полностью - зимой они прячутся под землю и весной с возвращением теплых воздушных масс продолжают уничтожать окружающую среду. Такое зрелище задокументировано на Аляске. Такие пожары называют "пожарами-зомби" и они наблюдаются в Северном полушарии или наиболее быстро замерзающем регионе, который в 2019 году пережил небывалые возгорания.
"Пожары-зомби" несколько месяцев горят под землей, особенно в торфе, после чего вспыхивают, когда погода становится теплее и суше.
"Название действительно описывает то, что эти пожары делают", - указывает доцент географии окружающей среды Лондонского экономического университета Томас Смит. "Их сложно потушить, так как они практически "бессмертные"".
В апреле снова вспыхнул лес на Аляске. Пожар начался в августе 2019 года. Тление быстро обострилось до новой угрозы.
""Пожары-зомби" восстают, как только тает снег", - рассказывает Джессика Маккарти, исследователь пожаров на Аляске и доцент кафедры географии университета Майами.
Если это действительно "пожары-зомби", то это означает, что лесные пожары прошлого года могут привести к сильным пожарам и этим летом.
🟠 Siberian #wildfire🔥 within the #Arctic Circle at 68.6°N in the #SakhaRepublic, South of #Chersky, #Russia🇷🇺 26 May 2020 #Copernicus #Sentinel-2🛰️ Full-size➡️https://t.co/2FrMSRQTFH + https://t.co/4D5IGsgskf #RemoteSensing #scicomm #OpenData #Siberia Image is about 18 km wide pic.twitter.com/Muoxqn4Ofg— Pierre Markuse (@Pierre_Markuse) May 26, 2020
Are these 'zombie' fires? As the snow melted in Arctic Siberia last week, a number of fires have been detected by satellites. Did these fires smoulder through the winter after widespread #wildfires last summer? [short thread 1/5] 🔥🧟 pic.twitter.com/3jYoHm7a0c— Dr Thomas Smith 🔥🌏 (@DrTELS) May 6, 2020
В целом пожары в Северном полушарии - которые могут значительно повлиять на атмосферу во всем мире - в этом году не были аномальными, однако ожидается, что они наберут обороты в июне.
Кроме того, на них, возможно, повлияет самая теплая зима в России, а также недавние волны жары в Сибири, когда температура достигала примерно +4 градусов по Цельсию.
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