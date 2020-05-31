Вс, 31.05.2020
Если, не дай Бог, к власти придут другие лица, я думаю, что такой страны как Беларусь и не будет. Дмитрий, блогер, поддерживающий Александра Лукашенко

На Аляске, возможно, просыпаются "пожары-зомби"

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Twitter

Оказывается, некоторые пожары вообще нельзя потушить полностью - зимой они прячутся под землю и весной с возвращением теплых воздушных масс продолжают уничтожать окружающую среду. Такое зрелище задокументировано на Аляске. Такие пожары называют "пожарами-зомби" и они наблюдаются в Северном полушарии или наиболее быстро замерзающем регионе, который в 2019 году пережил небывалые возгорания.

"Пожары-зомби" несколько месяцев горят под землей, особенно в торфе, после чего вспыхивают, когда погода становится теплее и суше.

"Название действительно описывает то, что эти пожары делают", - указывает доцент географии окружающей среды Лондонского экономического университета Томас Смит. "Их сложно потушить, так как они практически "бессмертные"".

В апреле снова вспыхнул лес на Аляске. Пожар начался в августе 2019 года. Тление быстро обострилось до новой угрозы.

""Пожары-зомби" восстают, как только тает снег", - рассказывает Джессика Маккарти, исследователь пожаров на Аляске и доцент кафедры географии университета Майами.

Если это действительно "пожары-зомби", то это означает, что лесные пожары прошлого года могут привести к сильным пожарам и этим летом.

В целом пожары в Северном полушарии - которые могут значительно повлиять на атмосферу во всем мире - в этом году не были аномальными, однако ожидается, что они наберут обороты в июне.

Кроме того, на них, возможно, повлияет самая теплая зима в России, а также недавние волны жары в Сибири, когда температура достигала примерно +4 градусов по Цельсию.

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