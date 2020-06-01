Экс-глава Банка Латвии Илмар Римшевич зарегистрировал свою компанию

Уставной капитал новой компании - 69 000 евро, а сам Римшевич является единственным ее участником, а также единственным членом правления.

Юридический адрес The AIR - Лангстини в Гаркалнском крае.

В коммерческий регистр The AIR занесена во вторник, 26 мая.

Римшевич с конца апреля этого года также участвует в основанной в 2009 году компании Vane Wind. Ее уставной капитал - 2840 евро, Римшевичу принадлежат 40% акций, а Альгису Садаускому 60% вместо прежних 100%.

До того, как Римшевич стал совладельцем компании, Vane Wind работала под названием Vāne Wind, а до того - Mansinens, Ar partner и Avermont Latvia.

Как известно, Римшевич занимал пост президента Банка Латвии с 20 декабря 2001 года по 20 декабря 2019 года. Сейчас Римшевич обвиняется в двух преступлениях - прием взятки в виде поездки на отдых и прием денежной взятки. Также ему предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых средств. Римшевич свою вину в данных преступлениях отрицает.