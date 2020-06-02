Вт, 2.06.2020
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Covid-19 в Латвии: пять новых случаев

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: BENOIT TESSIER / REUTERS

В минувшие сутки в Латвии проведен 1681 анализ на Covid-19, положительными были пять, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Таким образом, число официально зарегистрированных случаев увеличилось до 1071.

Выздоровели 760 человек, скончались 24.

В минувшие сутки никому не потребовалась госпитализация. На данный момент в больницах находятся 14 пациентов с Covid-19, состояние 11 - средней тяжести, трех - тяжелое. Выписаны 159 человек.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле утром 2 июня опубликовала в своем Twitter, что 2 апреля в больницах находились 32 пациента с Covid-19, 2 мая - 34, а 2 июня - 14.

"Статистика радует", - написала министр. 

С момента начала распространения Covid-19 в Латвии проведено 111 404 анализов. Стоит отметить, что 1 июня в Латвии не зарегистрировано ни одного нового случая Covid-19, а в последний день мая - всего один. 

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