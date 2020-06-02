Covid-19 в Латвии: пять новых случаев

Выздоровели 760 человек, скончались 24.

Pēdējās 24h veikts 1681 COVID-19 tests, pozitīvs 5 cilvēkiem. Latvijā kopā veikti 111 404 izmeklējumi, saslimusi 1071 persona un 760 izveseļojušās, 24 mirušas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) June 2, 2020

В минувшие сутки никому не потребовалась госпитализация. На данный момент в больницах находятся 14 пациентов с Covid-19, состояние 11 - средней тяжести, трех - тяжелое. Выписаны 159 человек.

Pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar COVID-19 (kopā stacionāros ārstējas 14 pacienti: 11 pacienti ar vidēji smagu, 3 pacienti ar smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīti 159 pacienti. (@VMNVD dati) — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) June 2, 2020

Министр здравоохранения Илзе Винькеле утром 2 июня опубликовала в своем Twitter, что 2 апреля в больницах находились 32 пациента с Covid-19, 2 мая - 34, а 2 июня - 14.

"Статистика радует", - написала министр.

С момента начала распространения Covid-19 в Латвии проведено 111 404 анализов. Стоит отметить, что 1 июня в Латвии не зарегистрировано ни одного нового случая Covid-19, а в последний день мая - всего один.