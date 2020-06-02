Видео ⟩ Милота дня: лебединое семейство с детьми пересекает пешеходный переход в Болдерае

Вчера, 1 июня, пользовательница Facebook Яна Дубро (Jana Dubro) опубликовала необычное видео, на котором можно наблюдать милую картину: семейство лебедей прогулочным шагом и никуда не спеша пересекает пешеходный переход.
"Такое чудо встретили в Болдерае", - подписала короткий ролик автор публикации. Согласно словам Яны, действие происходило на улице Флотес, 8 (по пути к BJC BOLDERĀJA).
Судя по тому, как на видео семейство с малышами следует всем ПДД, можно смело сказать, что и людям есть чему поучиться у этих пернатых ребят!
Видео: Лебединое семейство с детьми строго следует правилам дорожного движения в Болдерае
Напомним, в прошлом году в Смилтене можно было наблюдать схожую картину, однако то семейство было не столь законопослушным, парализовав движение автомобилей прямо по шоссе.
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