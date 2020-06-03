"Сигаретная мафия" на Центральном рынке - процветает. "Ощущение, что все вернется на старые рельсы"

Как сообщает Aizliegtais paņēmiens, в конце ноября Госполиция провела масштабный рейд и задержала нескольких человек, в их числе - Тиграна, одного из "сигаретных боссов". Решать проблемы бросилась и Рижская дума - поручила руководству рынка разорвать договор с арендатором, на территории которого шла торговля контрабандой.

Выяснилось, что у киосков, которые стояли на этой территории, уже давно закончился срок эксплуатации, и их начали сносить. Выдворить бизнес из центра столицы обещали министры внутренних дел и юстиции. Они заявляли, что за торговлю контрабандными сигаретами необходимо ввести уголовную ответственность, административной недостаточно.

Прошло полгода. Торговля контрабандными сигаретами процветает. Продавцы ничего не боятся.

По информации, имеющейся в распоряжении Aizliegtais paņēmiens, несмотря на уголовное дело, на рынок вернулся и "ветеран" нелегального бизнеса - Тигран.

Глава правления Rīgas Centrāltirgus Артис Друвиниекс рассказал, что предприятие обратилось к МВД. Если в конце прошлого года ситуация улучшилась, то сейчас "такое ощущение, что все вернется на старые рельсы с тем отличием, что торговцы стали более внимательными и создали систему, чтобы их было труднее идентифицировать и задержать".

Большинство сейчас торгуют в тоннеле, который соединяет рынок с вокзалом, и больше не является территорией Центрального рынка и, следовательно, ответственность предприятия там заканчивается. Полиция в такой же ситуации как и год назад, сообщает Aizliegtais paņēmiens.

Кого-то поймают, кого-то накажут и ждут, когда же наконец-то будут более суровые штрафы и наказания.

Предложение по ужесточению мер наказания разработано, и оно предусматривает наказание за продажу даже одной пачки контрабандных сигарет. Но поправки к соответствующим законам еще не принял Сейм.

Глава подкомиссии политики уголовного права Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин пояснил, что из-за Covid-19 "мы не могли продвигать вопрос вперед". Работа над поправками завершена, проект готов. Юдин надеется, что летом их примут.