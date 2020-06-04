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  • Активисты раскритиковали черные квадраты в соцсетях звезд. Оказывается, это все испортило
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Активисты раскритиковали черные квадраты в соцсетях звезд. Оказывается, это все испортило

Иллюстрация

ФОТО: EPA/Scanpix

Во вторник, 2 июня, в Instagram-аккаунтах многих американских знаменитостей появились черные квадраты. Некоторые публиковали свои посты с хештегами #BlackOutTuesday и #BlackLivesMatter. Как выяснилось позднее, активистам не понравился этот шаг. Рассказываем почему. 

Напомним, такие публикации появились в аккаунтах певиц Мадонны и Рианны, актрисы Шерон Стоун, Джастина Бибера и Хейли Бибер, участника группы Linkin Park Майка Шиноды, модели Беллы Хадид, телезвезды Ким Кардашян, рэпера Канье Уэста и других.

Этими постами знаменитости выступили в поддержку акции Black Out Tuesday и выразили протест против расовой несправедливости.

Однако этот флешмоб подвергся критике. В частности, звезд обвинили в том, что публикация черных квадратов, во‑первых, не принесла никакой практической пользы, а во-вторых, из-за большого числа постов под хештегом #BlackLivesMatter потерялись важные информационные посты, в том числе новости о протестах и действиях властей, пишет Esquire.

"Мы знаем, что это не намеренное причинение вреда, но, если быть откровенными, это, по сути, наносит ущерб всей кампании", - заявила одна из активистов Black Lives Matter Кенидра Вудс.

Особый шквал критики обрушился на звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон, опубликовавшую друг за другом три белых, а потом три черных квадрата.

Подписчики, коих более 57 миллионов, негодовали и посоветовали ей лучше публиковать полезную информацию о Black Lives Matter - ссылки на статьи, петиции и фонды, где можно сделать пожертвования, - а не пустые квадраты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emma Watson (@emmawatson) on

Надо отдать должное актрисе, которая услышала своих подписчиков и ответила им:

"Я вижу ваш гнев, печаль и боль. Я не могу знать, что вы чувствуете, но это не означает, что я не буду пытаться".

Напомним, смерть жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда вызвала волну протестов в США. Американцы отреагировали на смерть Флойда массовыми протестами. 

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