Активисты раскритиковали черные квадраты в соцсетях звезд. Оказывается, это все испортило

Напомним, такие публикации появились в аккаунтах певиц Мадонны и Рианны, актрисы Шерон Стоун, Джастина Бибера и Хейли Бибер, участника группы Linkin Park Майка Шиноды, модели Беллы Хадид, телезвезды Ким Кардашян, рэпера Канье Уэста и других.

Этими постами знаменитости выступили в поддержку акции Black Out Tuesday и выразили протест против расовой несправедливости.

Однако этот флешмоб подвергся критике. В частности, звезд обвинили в том, что публикация черных квадратов, во‑первых, не принесла никакой практической пользы, а во-вторых, из-за большого числа постов под хештегом #BlackLivesMatter потерялись важные информационные посты, в том числе новости о протестах и действиях властей, пишет Esquire.

"Мы знаем, что это не намеренное причинение вреда, но, если быть откровенными, это, по сути, наносит ущерб всей кампании", - заявила одна из активистов Black Lives Matter Кенидра Вудс.

It has come to my attention that many allies are using #BlackLivesMatter hashtag w black image on insta. We know that’s it no intent to harm but to be frank, this essentially does harm the message. We use hashtag to keep ppl updated. PLS stop using the hashtag for black images!! pic.twitter.com/eG2fPaybNW — Kenidra4Humanity ~ BLACK LIVES MATTER ~ (@KenidraRWoods_) June 2, 2020

Особый шквал критики обрушился на звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон, опубликовавшую друг за другом три белых, а потом три черных квадрата.

Подписчики, коих более 57 миллионов, негодовали и посоветовали ей лучше публиковать полезную информацию о Black Lives Matter - ссылки на статьи, петиции и фонды, где можно сделать пожертвования, - а не пустые квадраты.

Надо отдать должное актрисе, которая услышала своих подписчиков и ответила им:

"Я вижу ваш гнев, печаль и боль. Я не могу знать, что вы чувствуете, но это не означает, что я не буду пытаться".

Напомним, смерть жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда вызвала волну протестов в США. Американцы отреагировали на смерть Флойда массовыми протестами.