Пара из Литвы переехала в Таиланд после смерти своего пса. Там они заботятся о всех собаках острова

Литовцы на отдаленный остров в Таиланде переехали шесть лет обратно. Они приехали в качестве туристов, но, в конце концов, приняли решение остаться. Сперва их жизнь в Таиланде была омрачена недавней смертью их собаки.

Спустя время пара завела нового хвостатого питомца, приютив местного пса, которого они назвали Зуйка ("Крольчонок").

В настоящее время у Мантаса и Расы уже целых 15 псов, также они стали заботиться обо всех остальных собаках на острове.

Среди домашних животных пары есть два слепых пса и четыре собаки с поврежденными лапами.

Мантас и Раса открыли проект Sabai Dog Koh Kood и завели для него страницу в Facebook, где делятся снимками и рассказывают о местных животных, которым они помогают.

"Слово sabai на тайском языке означает "счастливый". Мы хотим, чтобы собаки Ко Куд были здоровыми и счастливыми", - признался Мантас.

Литовцы не только кормят бездомных собак, но и лечат, так как на острове просто отсутствуют ветеринары. Большинство собак на острове страдают от кожных заболеваний, становятся жертвами ДТП, а также восприимчивы к различным инфекциям из-за недоедания.

Мантас и Раса также сотрудничают с другими организациями. Совместно с Университетом Ко Куд они провели первый на острове проект по стерилизации собак, позаботившись о более чем 70 животных.