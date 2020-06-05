Солист "Иванушки Int." о романе с Жанной Фриске: "Мы были молоды и была страсть"

Андреев сказал, что звезды были вынуждены скрывать свой роман и прятались по гостиничным номерам. Оба тогда имели армию поклонников. Фриске уже была знаменита и пела в составе группы "Блестящие".

"Мы были молоды и была страсть", - сказал он в анонсе.

Кирилл упомянул, что Жанна говорила ему о том, что хочет семью. Но их отношения постепенно сошли на нет.