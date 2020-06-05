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  • Солист "Иванушки Int." о романе с Жанной Фриске: "Мы были молоды и была страсть"

Солист "Иванушки Int." о романе с Жанной Фриске: "Мы были молоды и была страсть"

ФОТО: https://www.instagram.com/friskefan/https://www.instagram.com/ivanushki__int.fan/ коллаж RUS TVNET

В Сети появился анонс программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". На этот раз гостем стал солист группы "Иванушки Int." Кирилл Андреев. В откровенной беседе он рассказал о тайном романе с Жанной Фриске

Андреев сказал, что звезды были вынуждены скрывать свой роман и прятались по гостиничным номерам. Оба тогда имели армию поклонников. Фриске уже была знаменита и пела в составе группы "Блестящие".

"Мы были молоды и была страсть", - сказал он в анонсе. 

Кирилл упомянул, что Жанна говорила ему о том, что хочет семью. Но их отношения постепенно сошли на нет. 

Напомним, в 2000 году Андреев женился. Год назад на программе "Судьба человека" он рассказал, как фанатки угрожали изуродовать его жену. Кирилл тогда еще рассказал про работу моделью и знакомство с Натальей Ветлицкой и Лаймой Вайкуле

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