Солист "Иванушки Int." о романе с Жанной Фриске: "Мы были молоды и была страсть"

В Сети появился анонс программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". На этот раз гостем стал солист группы "Иванушки Int." Кирилл Андреев. В откровенной беседе он рассказал о тайном романе с Жанной Фриске.
Андреев сказал, что звезды были вынуждены скрывать свой роман и прятались по гостиничным номерам. Оба тогда имели армию поклонников. Фриске уже была знаменита и пела в составе группы "Блестящие".
"Мы были молоды и была страсть", - сказал он в анонсе.
Кирилл упомянул, что Жанна говорила ему о том, что хочет семью. Но их отношения постепенно сошли на нет.
Напомним, в 2000 году Андреев женился. Год назад на программе "Судьба человека" он рассказал, как фанатки угрожали изуродовать его жену. Кирилл тогда еще рассказал про работу моделью и знакомство с Натальей Ветлицкой и Лаймой Вайкуле.