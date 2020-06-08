"По вам, Михаил, заводы плачут": Интеллигент с лицом деревенского парня. Каким был Кокшенов?

Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни 4 июня на 84-м году жизни. Известно, что артист длительное время боролся с онкологическим заболеванием. Мало кто знает, но он не был таким угловатым и неотесанным парнем, как его всеми любимые герои.
Михаил Кокшенов был из интеллигентной семьи: отец - горный инженер, а мама с юных лет мечтала стать актрисой. Но к актеру намертво приклеилось амплуа простого деревенского парня, которое преследовало его до самой последней кинороли.
"По вам, Михаил, заводы плачут", - говорили Кокшенову при поступлении в Щукинское училище.
В разговоре с Дмитрием Гордоном он рассказывал, что не понимал, о каких заводах речь, ведь его семья - интеллигенты и не бывали на заводе дальше проходной. Конечно, тогда артиста все тянуло в геологию - по первой профессии он разведчик-геолог, это влияние сказывалось.
В Щукинское училище Михаил поступил со второго раза. Он сам сочинил несколько небольших этюдов, которые выдал за сочинения Куприна и Бунина, и с блеском их исполнил. Экзаменаторы были в восторге.
Первая небольшая работа Кокшенова была в картине "Председатель", где он играл эпизодическую роль деревенского парня Мишки.
Вскоре его фильмография начала расти. Да, это все еще были эпизоды, но парня стали замечать. Например, в "Золотом теленке" Кокшенов появляется на несколько секунд и сбрасывает персонажа Зиновия Гердта с крыльца.
1967 год станет для Михаила Кокшенова знаковым. Тогда он принимает решение уйти из театра ради съемок в военном фильме "Женя, Женечка и "катюша", где сыграет одну из главных ролей - ефрейтора Захара Косых.
В интервью Дмитрию Гордону он подтвердит, что его взяли из-за фактуры. Актер тогда был крупным и белобрысым, а режиссер Владимир Мотыль даже обронил такую фразу, как "цивилизация прошла мимо".
Булат Окуджава, который был автором сценария, подарил Кокшенову свою книгу с подписью: "Хорошо замаскировавшемуся интеллигенту".
Другой знаковой ролью стала роль в картине Леонида Гайдая "Не может быть!" (по рассказам Михаила Зощенко). В ней Кокшенов исполнил роль любовника-амбала.
Любопытный факт, но фотографию актера Гайдай увидел в обыкновенном ларьке недалеко от дома. Обычный ларек, в котором можно было купить сигареты, газеты и фотографии советских киноактеров.
Кокшенов признавался, что он тогда не понимал, что это его лотерейный билет. Как он говорил сам, у него тогда была "легкая звездная болезнь".
Михаил Михайлович сыграл у Гайдая в 7 картинах. Он отмечал, что Леонид Иович был очень талантливым режиссером. Его сценарии были расписаны до мелочей. С ним было очень приятно общаться. Каждый его вопрос - это было некое коварство.
Артист говорил, что дураков играть хорошо.
"У комедийных артистов долгий век", - заявлял он.
Его роли до сих пор невозможно забыть - "Спортлото-82" (пронырливый торгаш Степан), "На Дерибасовской хoрошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (мафиозо Кравчук), "Частный детектив, или Операция "Кооперация" (амбал-охранник), "Самая обаятельная и привлекательная", "Гараж", "Где находится нофелет?" и другие.
Всего в фильмографии актера насчитывается более 100 работ.
В 1990-х Кокшенов снял свой первый фильм - "Русский бизнес".
В "Хозяине тайги" он снимался с Владимиром Высоцким и Валерием Золотухиным.
"Мы жили на какой-то дикой станции, где поезда не останавливались. Нужно было вываливаться через двери... Снимали в лесу, кругом бегали бурундуки... Снималось все в глубокой тайге, а жили мы в казарме", - вспоминал он в 2012 году.
Тогда знаменитые советские артисты сами сооружали себе кровати, играли в настольные игры и ели кедровые орехи. Он не считал это чем-то унизительным. Просто было такое время.
Кроме того, нельзя забывать потрясающие выпуски "Ералаша" с участием Кокшенова.
Михаил Кокшенов ушел из жизни 4 июня. Прощание с артистом состоялось в ритуальном зале Митинского крематория 7 июня. После кремации урна с прахом была захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.
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