"По вам, Михаил, заводы плачут": Интеллигент с лицом деревенского парня. Каким был Кокшенов?

Михаил Кокшенов был из интеллигентной семьи: отец - горный инженер, а мама с юных лет мечтала стать актрисой. Но к актеру намертво приклеилось амплуа простого деревенского парня, которое преследовало его до самой последней кинороли.

"По вам, Михаил, заводы плачут", - говорили Кокшенову при поступлении в Щукинское училище.

В разговоре с Дмитрием Гордоном он рассказывал, что не понимал, о каких заводах речь, ведь его семья - интеллигенты и не бывали на заводе дальше проходной. Конечно, тогда артиста все тянуло в геологию - по первой профессии он разведчик-геолог, это влияние сказывалось.

В Щукинское училище Михаил поступил со второго раза. Он сам сочинил несколько небольших этюдов, которые выдал за сочинения Куприна и Бунина, и с блеском их исполнил. Экзаменаторы были в восторге.

Первая небольшая работа Кокшенова была в картине "Председатель", где он играл эпизодическую роль деревенского парня Мишки.

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Вскоре его фильмография начала расти. Да, это все еще были эпизоды, но парня стали замечать. Например, в "Золотом теленке" Кокшенов появляется на несколько секунд и сбрасывает персонажа Зиновия Гердта с крыльца.

1967 год станет для Михаила Кокшенова знаковым. Тогда он принимает решение уйти из театра ради съемок в военном фильме "Женя, Женечка и "катюша", где сыграет одну из главных ролей - ефрейтора Захара Косых.

В интервью Дмитрию Гордону он подтвердит, что его взяли из-за фактуры. Актер тогда был крупным и белобрысым, а режиссер Владимир Мотыль даже обронил такую фразу, как "цивилизация прошла мимо".

Булат Окуджава, который был автором сценария, подарил Кокшенову свою книгу с подписью: "Хорошо замаскировавшемуся интеллигенту".

Другой знаковой ролью стала роль в картине Леонида Гайдая "Не может быть!" (по рассказам Михаила Зощенко). В ней Кокшенов исполнил роль любовника-амбала.

Любопытный факт, но фотографию актера Гайдай увидел в обыкновенном ларьке недалеко от дома. Обычный ларек, в котором можно было купить сигареты, газеты и фотографии советских киноактеров.

Кокшенов признавался, что он тогда не понимал, что это его лотерейный билет. Как он говорил сам, у него тогда была "легкая звездная болезнь".

Михаил Михайлович сыграл у Гайдая в 7 картинах. Он отмечал, что Леонид Иович был очень талантливым режиссером. Его сценарии были расписаны до мелочей. С ним было очень приятно общаться. Каждый его вопрос - это было некое коварство.

Артист говорил, что дураков играть хорошо.

"У комедийных артистов долгий век", - заявлял он.

Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" ФОТО: скриншот видео

Его роли до сих пор невозможно забыть - "Спортлото-82" (пронырливый торгаш Степан), "На Дерибасовской хoрошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (мафиозо Кравчук), "Частный детектив, или Операция "Кооперация" (амбал-охранник), "Самая обаятельная и привлекательная", "Гараж", "Где находится нофелет?" и другие.

Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" ФОТО: скриншот видео

Всего в фильмографии актера насчитывается более 100 работ.

В 1990-х Кокшенов снял свой первый фильм - "Русский бизнес".

В "Хозяине тайги" он снимался с Владимиром Высоцким и Валерием Золотухиным.

"Мы жили на какой-то дикой станции, где поезда не останавливались. Нужно было вываливаться через двери... Снимали в лесу, кругом бегали бурундуки... Снималось все в глубокой тайге, а жили мы в казарме", - вспоминал он в 2012 году.

Тогда знаменитые советские артисты сами сооружали себе кровати, играли в настольные игры и ели кедровые орехи. Он не считал это чем-то унизительным. Просто было такое время.

Кроме того, нельзя забывать потрясающие выпуски "Ералаша" с участием Кокшенова.

Михаил Кокшенов ушел из жизни 4 июня. Прощание с артистом состоялось в ритуальном зале Митинского крематория 7 июня. После кремации урна с прахом была захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.