1 евро в день. Туристический налог в Риге пока под вопросом

Решение о введении туристического сбора в Риге с января 2021 года было принято Рижской думой в сентябре 2019 года. Однако, принимая во внимание вызванную Covid-19 ситуацию, для предоставления предпринимателям поддержки самоуправление планирует отложить введение туристического сбора еще на год.

Такое решение было принято после консультаций с представителями отрасли. Окончательное решение по этому вопросу администрация Рижской думы планирует принять на заседании во вторник, 9 июня, в 16 часов.

Согласно одобренной ранее идее, введение сбора в размере одного евро за каждый день, но не более десяти евро, для всех мест размещения туристов должно было произойти в 2021 году. Сбор не распространялся бы не детей младше 12 лет.

По подсчетам самоуправления, этот сбор ежегодно мог бы приносить самоуправлению более 3 млн евро.