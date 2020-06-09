Во время кризиса цены на продовольствие все же выросли

Увеличение не критично, более того, гречка, спрос на которую резко вырос, стала даже дешевле. По крайней мере, к такому выводу пришли специалисты Центра содействия сельскохозяйственному рынку.

В то же время Центральное статистическое управление не зафиксировало падения цен на гречку с начала кризиса.

По сравнению с прошлым годом существенно подорожали фрукты, главным образом яблоки, а также вяленое и копченое мясо, мясо домашней птицы и свинина.

Дороже стали кондитерские изделия, хлеб, хлопья для завтрака, макароны, сладости, мороженое, яйца и шоколад.

В свою очередь свежие овощи, картофель, сыр, творог, кофе, оливковое масло, свежая и охлажденная рыба стали дешевле.

Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш подсчитал, что в мае этого года цены на продукты питания выросли всего на 2,8% вместо прежних 3-5%. И это, по крайней мере частично, связано с падением цен на продовольствие в мире.

Согласно данным ООН, с января цены на необработанные продукты питания в мире упали на 11%.