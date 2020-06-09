Смертельное ДТП в центре Москвы: Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Актера Михаила Ефремова задержали после допроса в связи с ДТП в центре Москвы, сообщает "Интерфакс". Судом он был отправлен под домашний арест на два месяца.
Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Как сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС,
стало известно, что в крови актера был обнаружен не только алкоголь, но и следы наркотиков - кокаина и каннабиноидов.
На вопрос журналистов, признает ли он, что совершил ДТП, повлекшее смерть человека, Ефремов покивал головой, пишет "РИА Новости".
Как уже сообщалось, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в легковой фургон Lada, повредив еще несколько машин.
Пострадавший водитель - Сергей Захаров 1963 года рождения. Он работал курьером интернет-магазина, пишет Mash. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в НИИ имени Склифосовского, где скончался от полученных травм утром 9 июня.
"Медики всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось", - пишет "Интерфакс".
Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
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