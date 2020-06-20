Как самый умный человек на земле умер в нищете непонятый никем

В 1898 году в Америке родился, возможно, самый умный человек всех времен. Его звали Уильям Джеймс Сайдис, и его уровень IQ был 250-300 баллов (обычный уровень IQ - примерно 100 баллов).

Его родители Борис и Сара были интеллигентными людьми. Борис был знаменитым психологом, а Сара - врачом. В некоторых источниках указано, что оба украинских иммигранта нашли свой дом в Нью-Йорке, в других же сказано, что это был Бостон. Как бы там ни было, родители вундеркинда были счастливы иметь такого одаренного сына. Они вложили много денег в книги и карты, чтобы вдохновить ребенка учиться уже в очень раннем возрасте.

Настоящий вундеркинд

В год и восемь месяцев Сайдис уже мог прочитать газету The New York Times. В возрасте шести лет он уже говорил на многих языках, в том числе на английском, французском, немецком, русском, еврейском, турецком и армянском. В детстве Сайдис изобрел свой язык, но неизвестно, использовал ли он его, когда повзрослел. Амбициозный ребенок писал стихи, рассказы и даже потенциальную утопическую конституцию.

В девять лет Сайдис был принят в Гарвардский университет, правда, ему не разрешали участвовать в лекциях до 11 лет.

Будучи студентом, он читал лекции в Гарвардском математическом клубе про четырехдименсиональные объекты. Для большинства людей эти лекции были слишком сложными и непонятными, но для понимающих это было ценным открытием.

Сайдис окончил Гарвардский университет в 1914 году, в возрасте 16 лет.

IQ Уильяма Джеймса Сайдиса

Существует много спекуляций относительно уровня IQ Сайдиса. Официальные результаты теста были утеряны, поэтому ученые пытались установить их сами.

Считается, что нормальный средний уровень IQ - 100 баллов. Если уровень IQ человека ниже 70, то он оценивается как не очень одаренный. Если уровень выше 130 баллов, тогда человек считается более интеллигентным и одаренным, чем большинство людей.

Известно, что уровень IQ Альберта Эйнштейна был 160 баллов, Леонардо Да Винчи - 180, а Исаака Ньютона - 190. В свою очередь, IQ Сайдиса был от 250 до 300 баллов.

То есть в три раза выше, чем IQ нормального человека. Несмотря на свой интеллект, ему было трудно приспособиться к миру, полному людей, которые его не понимали.

ФОТО: Wikimedia Commons

После окончания Гарвардского университета в 16 лет он сказал журналистам: "Я хочу прожить идеальную жизнь. Единственный способ, как это сделать - это жить в затворничестве. Я всегда ненавидел толпу".

Несмотря на славу мальчика, его планы не воплотились в жизнь. Еще какое-то время он преподавал математику в Университете Райса в Хьюстоне. Он так и не смог внедриться в общество, так как был моложе большинства своих студентов.

Дальнейшая жизнь и смерть

В 1919 году Уильям Сайдис был ложно обвинен и арестован за беспорядки и нападение на полицейского на первомайской демонстрации. Ему дали 18 месяцев тюрьмы.

После этого Сайдис решил жить в тихом одиночестве. Он работал чиновником в разных местах (например, бухгалтером), но как только его узнавали, сразу увольнялся и переезжал.

Позже он жаловался: "Меня тошнит от одного вида математической формулы".

В последний раз Сайдис привлек внимание в 1937 году, когда газета The New Yorker опубликовала попечительскую статью про него. Сайдис подал в суд на газету за вторжение в личную жизнь и клевету, но дело проиграл.

Он недолго прожил после суда. В 1944 году он умер от кровоизлияния в мозг. Самый интеллигентный человек современной истории ушел из этого мира в нищете как обычный чиновник.