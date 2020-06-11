На время закрывается одна из гостиниц Radisson Blu. Во всех отелях сети будут сокращения

Она пояснила, что, реагируя на ситуацию в индустрии туризма, где спрос на гостиничные услуги в связи с пандемией Covid-19 значительно упал, владелец Radisson Blu Rīdzene Hotel - норвежская компания Linstow - воспользуется этим моментом для углубленного технического обследования отеля.

Как отметила Подкалне, обследование послужит основой для принятия дальнейших решений о необходимости и масштабах ремонта, чтобы отель и впредь сохранял свой статус и роль в рижском туристическом и конференц-бизнесе. По этой причине владельцы решили сейчас отель не открывать.

В то же время, ситуация на рынке туризма и низкий спрос на гостиничные и конференц-услуги, по словам Подкалне, также означают, что компания вынуждена сократить сотрудников отелей всей сети - Radisson Blu Latvia Conference and Spa Hotel, Radisson Blu Ridzene Hotel, Radisson Blu Elizabete Hotel.

"В настоящее время мы активно работаем над планом реструктуризации, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Конечно, наша цель - заботиться о наших сотрудниках и максимально сохранить рабочие места, но, учитывая, что поток туристов будет возвращаться очень медленно и постепенно, ясно, что в прежнем количестве сотрудников нет необходимости", - отметила Подкалне, добавив, что государственная политика по поддержке туристического сектора в будущем пока остается неясной.

Отвечая на вопрос, когда отель может открыться вновь, Подкалне ответила, что на данный момент невозможно назвать конкретную дату, но вряд ли это произойдет в этом году.

Согласно информации Firmas.lv, в прошлом году гостиница Rīdzene работала с оборотом 2,259 миллиона евро и убытками в 100 718 евро. Отель был зарегистрирован в мае 1997 года, его уставной капитал составляет 3,6 млн евро. Единственным владельцем является норвежская компания Linstow.