Пт, 12.06.2020
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Порноактриса Елена Беркова потеряла ребенка после разрыва с шестым мужем

Елена Беркова

ФОТО: instagram.com/berkova

В 2019 году весной экс-участница шоу "Дом-2" и порноактриса Елена Беркова объявила о свадьбе с бизнесменом Александром Путинцевым. Спустя год она намекнула, что беременна. Но сейчас выяснилось, что звезда пережила выкидыш. 

Издание StarHit.ru сообщает, что актриса рассталась с шестым супругом, а после и вовсе попала в больницу, где провела около недели. 

Сотрудники медучреждения сообщили журналистам, что Елена потеряла малыша и случился выкидыш.

Друзья пары объяснили, что на здоровье Берковой повлияли личные проблемы. Самом большим огорчением стало расставание с Александром. Близкие отмечают, что они пытались помириться - съезжались и разъезжались, но в какой-то момент Александр просто уехал в Индию.

До самой Елены Берковы журналисты не дозвонились, но ее пиар-директор Максим Клименко подтвердил печальную новость и объяснил, что прийти в себя Елене помогает сын Женя.

"К сожалению, да, отношения с Сашей у Лены прекращены. Их роман был ярким, эмоциональным, страстным", - сказал он. 

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