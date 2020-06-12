Порноактриса Елена Беркова потеряла ребенка после разрыва с шестым мужем

Издание StarHit.ru сообщает, что актриса рассталась с шестым супругом, а после и вовсе попала в больницу, где провела около недели.

Сотрудники медучреждения сообщили журналистам, что Елена потеряла малыша и случился выкидыш.

Друзья пары объяснили, что на здоровье Берковой повлияли личные проблемы. Самом большим огорчением стало расставание с Александром. Близкие отмечают, что они пытались помириться - съезжались и разъезжались, но в какой-то момент Александр просто уехал в Индию.

До самой Елены Берковы журналисты не дозвонились, но ее пиар-директор Максим Клименко подтвердил печальную новость и объяснил, что прийти в себя Елене помогает сын Женя.

"К сожалению, да, отношения с Сашей у Лены прекращены. Их роман был ярким, эмоциональным, страстным", - сказал он.