Фото ⟩ В Плявниеках рижанка засняла семейство сов в полном составе

Одна из жительниц рижского микрорайона Плявниеки во время прогулки рядом с домом сфотографировала семейство сов.
Рижанка Вера Воеводина призналась нам, что всегда мечтала сфотографировать целое совиное семейство. И вот ей это удалось.
Женщина попросила не раскрывать точные координаты местонахождения гнезда, чтобы птиц не беспокоили.
Ведь совы отличаются большой чуткостью слуха, который у них в четыре раза чувствительнее слуха кошки. Поэтому желающие посмотреть на пернатых могут их напугать.
Как видно на снимках, на раскидистых ветках сосен устроилось целое семейство сов с совятами.
Заботливая мама приносила деткам мышей, и те их моментально съедали.
Стоит сказать, что совы - это не такое и редкое явление. Они встречаются по обе стороны земного шара. Всего в Европе насчитывается около 13 видов сов, а шесть из них гнездятся в Латвии.
Галерея: Совы в Риге
Напомним, ранее фотограф из Латвии Виктор Иванов на своей странице в Facebook опубликовал очень редкий, но милый видеоролик: мужчине удалось "поймать" играющих между собой лисят, которые резвились в окрестностях Риги - в Гаркалне.
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