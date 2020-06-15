Фото ⟩ В Плявниеках рижанка засняла семейство сов в полном составе

Рижанка Вера Воеводина призналась нам, что всегда мечтала сфотографировать целое совиное семейство. И вот ей это удалось.

Женщина попросила не раскрывать точные координаты местонахождения гнезда, чтобы птиц не беспокоили.

Ведь совы отличаются большой чуткостью слуха, который у них в четыре раза чувствительнее слуха кошки. Поэтому желающие посмотреть на пернатых могут их напугать.

Совы в одном из микрорайонов Риги ФОТО: Вера Воеводина

Как видно на снимках, на раскидистых ветках сосен устроилось целое семейство сов с совятами.

Заботливая мама приносила деткам мышей, и те их моментально съедали.

Совы в одном из микрорайонов Риги ФОТО: Вера Воеводина

Стоит сказать, что совы - это не такое и редкое явление. Они встречаются по обе стороны земного шара. Всего в Европе насчитывается около 13 видов сов, а шесть из них гнездятся в Латвии.

Галерея: Совы в Риге

Напомним, ранее фотограф из Латвии Виктор Иванов на своей странице в Facebook опубликовал очень редкий, но милый видеоролик: мужчине удалось "поймать" играющих между собой лисят, которые резвились в окрестностях Риги - в Гаркалне.