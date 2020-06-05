Пт, 5.06.2020
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Фотограф из Латвии заснял редкое видео: лисята играют на опушке леса в Гаркалне

ФОТО: скриншот видео

Фотограф из Латвии - Виктор Иванов - на своей странице в Facebook опубликовал очень редкий, но милый видеоролик: мужчине удалось "поймать" играющих между собой лисят, которые резвились в окрестностях Риги - Гаркалне. 

Фотограф подписал видео: "3 часа назад в Гаркалне трое лисят вышли порезвиться на свежем воздухе. (...) А то я уже почти потерял надежду найти в этом сезоне рыжих малышей".

Спустя время мужчина поделился еще одним видео: 

"Я вчера сказал что лисят было трое? Просто я поспешил их сосчитать. Надо было дождаться вечера. Их четверо!"

В свою очередь, Latvijas valsts meži предупреждает жителей, что малышей лучше не пытаться спасать (поблизости обязательно есть мама), не пугать и не трогать:

"Это любопытные животные - если их не пугать, то можно подойти очень близко. Но в руки брать их не стоит, потому что они могут быть переносчиками болезней".

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