Фотограф из Латвии заснял редкое видео: лисята играют на опушке леса в Гаркалне

Фотограф подписал видео: "3 часа назад в Гаркалне трое лисят вышли порезвиться на свежем воздухе. (...) А то я уже почти потерял надежду найти в этом сезоне рыжих малышей".

Спустя время мужчина поделился еще одним видео:

"Я вчера сказал что лисят было трое? Просто я поспешил их сосчитать. Надо было дождаться вечера. Их четверо!"

В свою очередь, Latvijas valsts meži предупреждает жителей, что малышей лучше не пытаться спасать (поблизости обязательно есть мама), не пугать и не трогать:

"Это любопытные животные - если их не пугать, то можно подойти очень близко. Но в руки брать их не стоит, потому что они могут быть переносчиками болезней".