Фотограф из Латвии заснял редкое видео: лисята играют на опушке леса в Гаркалне

Фотограф из Латвии - Виктор Иванов - на своей странице в Facebook опубликовал очень редкий, но милый видеоролик: мужчине удалось "поймать" играющих между собой лисят, которые резвились в окрестностях Риги - Гаркалне.
Фотограф подписал видео: "3 часа назад в Гаркалне трое лисят вышли порезвиться на свежем воздухе. (...) А то я уже почти потерял надежду найти в этом сезоне рыжих малышей".
Спустя время мужчина поделился еще одним видео:
"Я вчера сказал что лисят было трое? Просто я поспешил их сосчитать. Надо было дождаться вечера. Их четверо!"
В свою очередь, Latvijas valsts meži предупреждает жителей, что малышей лучше не пытаться спасать (поблизости обязательно есть мама), не пугать и не трогать:
"Это любопытные животные - если их не пугать, то можно подойти очень близко. Но в руки брать их не стоит, потому что они могут быть переносчиками болезней".
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