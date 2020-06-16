Максим Фадеев: "Последние лет 5 я жил в самом настоящем аду"

"Знаете, последние лет 5 я жил в самом настоящем аду!" - написал он.

Фадеев объяснил, что еще пол года назад, он жил с осознанием того, что это нормально - "когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением и желанием". Он объяснил, что был для своих подопечных "едой" и "трамплином". Отношение к нему было только лишь потребительское.

"А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой - музыка! Написал хорошую песню - ты для них Бог, написал неудачную - ты враг!" - признался продюсер.

Он объяснил, что было настоящим ужасом, если у кого-то песня была успешнее. Сразу начинались истерики.

"Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. Ты для них "еда"! И если перестал давать кровь - становишься ненужным, и к тебе относятся уже как к жертве, за которой не нужно бегать. А ты при этом этого совершенно не чувствуешь! Живешь и думаешь: "Как классно вокруг"! А оказывается - это и есть ад", - отмечает Фадеев.

Сейчас продюсер это понимает, потому что ему есть с чем сравнить. Теперь он спокойно смотрит на телефон и не поится, что увидит там очередную "претензию, нытье или какую-нибудь мерзость про своего коллегу с лейбла".

"Как мне сейчас хорошо, вы не представляете! Я пишу музыку, не думая ни о чем кроме музыки. Это и есть счастье!", - резюмировал он.

Напомним, в октябре 2019 года Максим Фадеев на YouTube-странице лейбла MALFA опубликовал официальное заявление, в котором объяснил, что лейбл расторгает контракты полностью со всеми артистами без исключения. Это касается и группы Serebro, которой больше не существует. Продюсеру до сих пор оставляют комментарии с просьбами возродить группу.