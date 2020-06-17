Не стало одного из самых известных котов в мире - рыжего Боба

Кот когда-то прославился из-за того, что в корне изменил жизнь хозяина - уличного музыканта Джеймса Боуэна, который страдал от наркотической зависимости, лишился жилья. В 2007 году он повстречал уличного кота с травмированной лапой, который сразу же стал следовать за ним. Мужчина все свои скромные заработки вложил в лечение Боба, и они стали вместе выступать на улицах Лондона.

Но в понедельник, 15 июня, стало известно, что Боб умер. Хозяин и друг кота сообщил об этом в соцсетях: "Боб спас мне жизнь. По‑другому и не скажешь. Он подарил мне куда больше, чем просто компанию. Благодаря его поддержке, я обрел смысл жизни и вновь нашел себя. Успех, который нам принесли наши книги и фильмы, был волшебным. Он познакомился с тысячами людей и повлиял на жизни миллионов. Такому коту нет равных. И никогда больше не будет. Мне кажется, что из моей жизни ушел свет. Я никогда его не забуду".