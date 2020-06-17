Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, виновником которого стал его отец

Несколько дней назад дочь Михаила Ефремова Анна Мария дала интервью журналу Wonderzine и обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, виновником которого стал ее отец. А сегодня о трагедии впервые высказался сын актера - Никита Ефремов.
"Всем добрый день! Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания.
Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно",
- написал Никита в своем Instagram.
Менее чем за час этот пост собрал более 11,5 тысячи лайков.
Как сообщалось ранее, в квартиру актера Михаила Ефремова сегодня, 17 июня, вновь приехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказания, чтобы забрать его на допрос в связи с аварией на Садовом кольце в центре Москвы.
По словам домработницы Ефремова Евы Моисеевой, последние дни он чувствует себя очень плохо, все время лежит, почти ничего не ест, не употребляет алкоголь и пьет только воду,
передает телеканал РЕН ТВ.
Домработница добавила, что дети артиста часто его навещают.
Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.
В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.