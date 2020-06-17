Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, виновником которого стал его отец

"Всем добрый день! Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания.

Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно",

- написал Никита в своем Instagram.

Менее чем за час этот пост собрал более 11,5 тысячи лайков.

Как сообщалось ранее, в квартиру актера Михаила Ефремова сегодня, 17 июня, вновь приехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказания, чтобы забрать его на допрос в связи с аварией на Садовом кольце в центре Москвы.

По словам домработницы Ефремова Евы Моисеевой, последние дни он чувствует себя очень плохо, все время лежит, почти ничего не ест, не употребляет алкоголь и пьет только воду,

передает телеканал РЕН ТВ.

Домработница добавила, что дети артиста часто его навещают.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.