Иван Охлобыстин о ДТП, наказании и алкоголизме: "Нынешнее окружение Ефремова - все пьющее"

Он считает, что несчастье произошло "по обычной человеческой безалаберности". Он ни в коем случае не оправдывает Михаила Олеговича, ведь при любых обстоятельствах нельзя садиться пьяным за руль.

Актер не стал скрывать, Ефремова в последнее время окружали люди, любящие выпить.

"Могу сказать, что у Ефремова нынешнее окружение все пьющее - за редким исключением. Но самые близкие люди, к примеру, с ним не выпивали. К коим я отношу и себя", - заверил Иван Иванович.

Он объяснил, что за 30 лет знакомства ни он, ни Харатьян, ни Сукачев, сидя за одним столом не напивались.

"Самое близкое окружение, в принципе, наоборот, непьющее. А вот, что касается театра, тех людей, которых мы не знаем, новообретенных знакомых, - они его потчевали. Да вся страна потчевала", - подчеркивает актер.

Иван Охлобыстин считает, что происходящее парадоксально, ведь все хотели видеть веселого, вечно пьяного, актера-оппозиционера, а сейчас начали его осуждать.

"Он очень нравился стране. Но, как только случилась катастрофа, это все из положительного фактора превратилось в отрицательный", - подытожил он.

Актер отметил, что он очень боится за психическое здоровье Михаила Ефремова.

После всего произошедшего, он надеется, что Ефремов все-таки будет работать, "ведь он действительно гениальный актер и режиссер-постановщик театральный".

Охлобыстин не исключает, что Михаил мог бы кормить всю семью погибшего. Пока же он может только молиться.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

