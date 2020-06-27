Дмитрий Харатьян о ДТП в алкогольном опьянении: "Для Миши я не стал примером, к сожалению"

Харатьян указал, что он не только много снимался вместе с Ефремовым, но и близко дружил. Он подчеркнул порядочность, честность и доброту актера.

"Он выдающийся артист. И при этом очень зависимый человек от той болезни, которую я, кстати, прошел. Я почему еще, может быть, имею какое-то право высказываться, потому что у меня была эта большая беда", - признался он.

Напомним, алкоголизм едва не довел Харатьяна до смерти. В апреле 2019 года на программе "Он и Она" артист рассказал, что много лет назад, на пике своей популярности он злоупотреблял алкоголем, а однажды даже попал в ДТП.

ДТП с участием Харатьяна происходили часто, он признается, что был их виновником.

"Я бросил пить. И уже 15 лет не пью. Все закономерно, все не случайно. Это были звонки. Все эти звоночки, кроме первого раза. Тогда были с Мариной, супругой. Это была первая машина, не было никакого опыта. Я в течение полутора суток перегонял машину из Евпатории.

Но за километр от дома мы перевернулись из-за моей невнимательности и неопытности как водителя. А остальные все разы я был в алкогольном опьянении", - признается Харатьян.

Сейчас артисту это вспоминать не стыдно.

"Потому что это может стать примером для кого-то. В том числе, для Миши, для которого я не стал примером, к сожалению. Хотя он много раз говорил, что, если с кого-то и брать пример, то вот с Харатьяна", - сказал он в интервью.

Дмитрий Харатьян надеется, что для Михаила Ефремова случившееся станет переоценкой ценностей.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.