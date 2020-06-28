Видео ⟩ Контейнеры, капсулы и купола: пятерка самых интересных отелей Балтии

В каждой из стран Балтии есть минимум с десяток крайне оригинальных гостиниц. И это не столько отдых, сколько незабываемая аттракция. Журналист тележурнала "Балтия" Мария Андреева проехала по всей Балтии, и готова рассказать о первой пятерке самых интересных отелей Балтии.
Видео: Оригинальные отели Балтии
Hektor Container Hotel
Планируя путешествие - выбор отелей сейчас, конечно, просто огромный. Можно взять что-то стандартное и понятное - Radisson, Hilton или любой другой сетевой отель. Можно выбрать что-то уютное в Тихом Центре, или в Старом Городе. А можно рискнуть и выбрать для ночлега совсем необычный вариант.
А как насчёт ночевки в контейнере? На первый взгляд звучит не очень. Но, опыт этот может быть очень захватывающим и, на самом деле, комфортным. Недавно контейнерный отель открылся в самом интересном и необычном районе Таллинна.
Этот район Таллинна называется Теллискиви – в переводе значит "кирпичный". Здесь и правда, когда-то был кирпичный завод, потом железнодорожный, а в советские времена – электротехнический. Но сегодня здесь один из самых ярких и необычных кварталов эстонской столицы, его не зря называют "хипстерсикм". В бывших заводских цехах разместились арт-галереи, клубы, дизайнерские компании. Тут проводят фестивали, ярмарки, концерты. В общем, стильно-модно-молодежно.
В самом центре Теллискиви – старинное здание еще времен царской России – это бывшее железнодорожное депо. Вот здесь и находится теперь Контейнерный отель.
Тут необычно все: вместо стойки администратора огромная открытая кухня. Мы будто пришли в гости в чей-то светлый и просторный дом.
"Вот вы заходите и оказываетесь в нашем доме. Вас встречают как гостя. Я заварю вам кофе, если вы устали, мы выпьем в гостиной хорошо вина. А зарегистрироваться вы можете самостоятельно. Если хотите, я провожу вас, составлю вам компанию. Ведь вы мой гость, и я буду о вас заботиться", - говорит управляющая отелем Hektor Container Hotel Киллу Маидла.
Киллу Маидла в гостиничном бизнесе больше 20 лет. Каждый уголок этого отеля продуман до последней мелочи. Ей было очень важно создать здесь уютную атмосферу. Но как человеку может быть уютно в заводском цеху, набитом грузовыми контейнерами? В этом и весь секрет – совместить несовместимое.
"Это не бутафория, а настоящие контейнеры. Мы собирали их по всей Европе. Они реально использовались для грузовых перевозок", - признается Киллу Маидла.
Каждый контейнер - это гостиничный номер. Внутри, к слову, он выглядит намного больше, чем снаружи. Здесь свободно размещается и большая кровать, и ванная комната. Киллу поясняет, что на разработку дизайна комнат ушел не один месяц.
Вокруг отеля, особенно по выходным, активная ночная жизнь: кругом ведь бары и рестораны. Постояльцы могут влиться в тусовку, или наблюдать со стороны, через огромные окна. Зато внутри гостиницы – тишина. И легкий шум леса – это фирменный звук отеля. Да и в целом, здесь как в лесу – все просто, никакого формализма. Зато необычно. Ночевка здесь явно запомнится.
Capsule Hostels Tallinn
Еще один странный отель Таллинна – "капсульный"! В Японии капсульные отели известны уже полвека, а для Балтии это экзотика. Марек Ыунамяги поясняет, что давно хотел открыть экономичную гостиницу. Поездка по странам Азии убедила его окончательно.
"Я путешествовал, и я смотрел и ночевал в капсульном отеле и смотрел как они работают. Мне нравится! Я понял, да! И в мире, когда путешествуешь, таких капсульных отелей много в аэропортах. Ты можешь снять на час, на 4-5 часов", - рассказывает владелец Capsule Hostels Tallinn Марек Ыунамяги.
Капсулы Марек заказал в Китае, а собрали их уже здесь на месте.
Здесь, конечно, на первый взгляд, все очень футуристично. Такой голубоватый свет. Есть легкое ощущений, что находишься на космическом корабле, так что тем, кто мечтал в детстве стать космонавтами, здесь точно понравится. Но, по сути, здесь все просто. Что-то между хостелом и общежитием. Только в необычном интерьере.
Внутри капсулы есть, по сути, все штатные удобства гостиничного номера: широкий и умный матрац, который запоминает положение вашего тела, подушки, одеяла, полотенца, вешалки для одежды, телевизор, наушники, разъемы для зарядки гаджетов. Можно регулировать подсветку капсулы. Фотографии внутри получаются очень необычные.
А вообще это все напоминает ...штабик! Вот как в детстве строили, не важно, на дереве, или дома из дивана, подушек и одеял.
Вот это ощущение такого пространства уютного …ну, конечно, если у вас нет клаустрофобии, то да, это прямо штабик, из детства.
Человек среднего роста в такой капсуле умещается вполне комфортно – и вдоль, и поперек. Еще хватит места гостей пригласить. Хотя с этим тут строго – одна капсула на одного человека.
Из отдельных удобств в отеле – общий душ, туалет и кухня. Утром можно позавтракать. Рядом с отелем трамвайная и автобусная остановки – до аэропорта транспорт едет без пересадок.
Karostas cietums
"Вы находитесь на территории Лиепайской гарнизонной гауптвахты… Гауптвахта работала 92 года, с 1905 по 1997 год. Семь армий здесь было и семь армий ее использовало как место содержания под стражей нарушителей воинского регламента", - говорит сотрудник Karostas cietums Андрей Ужегов.
Итак, бывшая гарнизонная гауптвахта сегодня – это и памятник истории, и музей, и… отель. Это, без преувеличения, одна из самых странных гостиниц в мире.
"Так, 37 камер – все они благоустроены. Все необходимое, что нужно, в них есть…" - говорит Андрей Ужегов.
Андрей поясняет - тюремные камеры здесь максимально аутентичны. Включая надписи на стенах, которые оставляли арестанты.
Сегодня в камере может добровольно перевоспитаться любой желающий. Андрей успокаивает: здесь, все-таки, не звери работают, и для удобства гостей они выдают кровать, матрац, одеяло, подушки и полотенце - стандартный набор любого отеля.
Всего в этом тюремном отеле более десяти номеров - на выбор. Для особо придирчивых есть даже апартаменты-люкс - это кабинет начальника гауптвахты. Не жизнь, а мечта!
Ночевка в гостинице стоит всего 15 евро в сутки. Здесь также проводят тематические вечеринки, театрализованные представления.
По предварительному заказу в тюремном буфете могут устроить банкет или мальчишник перед свадьбой.
В меню - котлеты, солянка, жареные пельмени, чебурек, картошка фри, гуляш с вареной картошкой…. И блины с сыром, и даже блины с карамелью.
Austrumu forts
Буквально в двух километрах от мрачной Гауптвахты, словно в противовес ей, находится совсем другой отель, и по настроению, и по стилю. Это даже не совсем отель, а парк отдыха. В Лиепае, на поверку, оказались сразу две странные гостиницы.
"Три года назад здесь были настоящие джунгли: трава по пояс, мусор кругом. Но само место показалось очень красивым, и мы за него взялись", - говорит владелец парка отдыха Austrumu forts Марис Рейнфелдс.
Теперь в этих джунглях - рай для приключений.
Главная жемчужина этого места - прозрачные марсианские купола. Это и есть отель.
Марис сразу предупреждает- в каждом куполе специальная система вентиляции. Сначала надо зайти в такой вот шлюз, закрыть его, и тогда можно открывать следующий отсек. Есть еще ограничения.
"В них хорошо, когда на улице плохая погода. Очень комфортно вечером и ночью, но днем, если жарко и светит яркое солнце, внутри находится невозможно, там как в теплице", - делится Рейнфелдс.
По сути - это палатка. Только очень комфортабельная. Тут и кровать, и электричество.
Внутри купола странное ощущение - ты вроде и в комнате, но при этом на открытом лугу. Обзор во все стороны, свежий воздух, пахнет свежескошенной травой.
Кстати, с ночевкой тут оставаться не обязательно, Марис рад всем гостям. Можно просто заскочить на денек, устроить пикник или просто подышать свежим воздухом.
Прибежище воздухоплавателей
Это и королевство воздухоплавателей, это и традиционная литовская деревня, и какое-то царство сказочных существ и современные легенды здесь повсюду.
Хозяин - Арвидас Дирмейкис 20 лет назад вместе с женой купил этот живописный уголок земли и потихоньку начали строить дом своей мечты. В итоге получился не дом, а целая усадьба.
Обустройство своей деревенской жизни Арвидас и Дангуоле начали со старого хлева. Сейчас старое здание не узнать.
Арвидас знаменит в Литве как легендарный пилот. Он был первым, кто поднялся в небо над Вильнюсом на воздушном шаре.
Произошло это в 1989 году, во время акции "Балтийский путь".
"Весь народ вышел на эту акцию. Ну, мы не можем стоять где-то. Мы тоже волновались, думали, как мы тоже можем присоединиться. Шаром конечно! Воздушный шар это и есть символ свободы! Он летит, куда ветер дует. Символ свободы должен стоять на этой дороге!" - вспоминает Арвидас.
Тот самый шар - Lietuva, то есть Литва - теперь украшает главный купол дома воздухоплавателей. Арвидас развивал культуру воздушных шаров в Балтии последние 30 лет.
Сегодня Литва –-одна из мировых столиц воздухоплаванья. Здесь проходят престижные международные фестивали и соревнования.
А в деревенский дом Арвидаса начали приезжать воздухоплаватели со всей страны. Тем более, что в округе отличные условия для запуска воздушных шаров. Так и появилось прибежище воздухоплавателей.
"Дух старинный литовский оставили. Но, к нему еще прибавили всякие прибамбасы… В мельнице у меня живет очень хорошая баба-яга… Потом еще живет паук с семьей. А паук это к деньгам, говорят! Наверное!", - делится хозяин отеля "Прибежище воздухоплавателей".
Всего в этом отеле можно разместить 120 человек. Здесь нет ни одной одинаковой комнаты. У каждого номера своя история и своя изюминка.
Дом Арвидаса теперь знаменит на всю страну. Сюда заезжают местные знаменитости, звезды шоу-бизнеса, политики. Тут останавливались все президенты Литвы. А вот эту скромную комнату очень любит жена нынешнего премьер-министра, она здесь частый гость. Внутри пахнет свежей соломой и медом…
Это уникальное место, которое стало уникальным благодаря людям. Пожалуй, главный секрет хорошего отеля - отношение к постояльцам. Арвидас и Дангоуле тебя встречают как гостя, а провожают как члена семьи… И в такой дом всегда хочется вернуться.
RUS TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
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