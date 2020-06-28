Видео ⟩ Контейнеры, капсулы и купола: пятерка самых интересных отелей Балтии

Видео: Оригинальные отели Балтии

Hektor Container Hotel

Планируя путешествие - выбор отелей сейчас, конечно, просто огромный. Можно взять что-то стандартное и понятное - Radisson, Hilton или любой другой сетевой отель. Можно выбрать что-то уютное в Тихом Центре, или в Старом Городе. А можно рискнуть и выбрать для ночлега совсем необычный вариант.

А как насчёт ночевки в контейнере? На первый взгляд звучит не очень. Но, опыт этот может быть очень захватывающим и, на самом деле, комфортным. Недавно контейнерный отель открылся в самом интересном и необычном районе Таллинна.

Этот район Таллинна называется Теллискиви – в переводе значит "кирпичный". Здесь и правда, когда-то был кирпичный завод, потом железнодорожный, а в советские времена – электротехнический. Но сегодня здесь один из самых ярких и необычных кварталов эстонской столицы, его не зря называют "хипстерсикм". В бывших заводских цехах разместились арт-галереи, клубы, дизайнерские компании. Тут проводят фестивали, ярмарки, концерты. В общем, стильно-модно-молодежно.

В самом центре Теллискиви – старинное здание еще времен царской России – это бывшее железнодорожное депо. Вот здесь и находится теперь Контейнерный отель.

Тут необычно все: вместо стойки администратора огромная открытая кухня. Мы будто пришли в гости в чей-то светлый и просторный дом.

"Вот вы заходите и оказываетесь в нашем доме. Вас встречают как гостя. Я заварю вам кофе, если вы устали, мы выпьем в гостиной хорошо вина. А зарегистрироваться вы можете самостоятельно. Если хотите, я провожу вас, составлю вам компанию. Ведь вы мой гость, и я буду о вас заботиться", - говорит управляющая отелем Hektor Container Hotel Киллу Маидла.

ФОТО: Кадр из видео

Киллу Маидла в гостиничном бизнесе больше 20 лет. Каждый уголок этого отеля продуман до последней мелочи. Ей было очень важно создать здесь уютную атмосферу. Но как человеку может быть уютно в заводском цеху, набитом грузовыми контейнерами? В этом и весь секрет – совместить несовместимое.

"Это не бутафория, а настоящие контейнеры. Мы собирали их по всей Европе. Они реально использовались для грузовых перевозок", - признается Киллу Маидла.

Каждый контейнер - это гостиничный номер. Внутри, к слову, он выглядит намного больше, чем снаружи. Здесь свободно размещается и большая кровать, и ванная комната. Киллу поясняет, что на разработку дизайна комнат ушел не один месяц.

Вокруг отеля, особенно по выходным, активная ночная жизнь: кругом ведь бары и рестораны. Постояльцы могут влиться в тусовку, или наблюдать со стороны, через огромные окна. Зато внутри гостиницы – тишина. И легкий шум леса – это фирменный звук отеля. Да и в целом, здесь как в лесу – все просто, никакого формализма. Зато необычно. Ночевка здесь явно запомнится.

Capsule Hostels Tallinn