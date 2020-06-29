Пн, 29.06.2020
Возможно, кандидаты в президенты договорятся об одном кандидате против Лукашенко, потому что если будет 7 человек, то эти проценты (голоса избирателей, которые не поддерживают президента) на выборах размажутся. Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси

Настя Ивлеева запускает новое шоу

Настя Ивлеева

ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_/

Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала подписчикам, что собирается запускать новое шоу, которое будет похоже на "Прямой карантин". 

"Я думала и крутилась после карантина с Agent Show, и очень мне в сердце запал "Прямой карантин"! И я все-таки решила вдохновиться этой историей и транслировать ее на YouTube. Я, конечно, не буду сейчас раскрывать всех подробностей, как это будет выглядеть в итоге, потому что будет неинтересно смотреть. Но мы его трасформировали", - цитирует блогера Peopletalk.ru.

Портал сделал вывод, что знаменитостям будут предлагать сделать челленджи от зрителей. Ивлеева уже начала собирать заявки. 

Желающим требуется записать горизонтальное видео с кратким описанием себя (как зовут, сколько лет и откуда) и рассказать об условиях своего челленджа. 

"Чем интереснее и сложнее твой челлендж, тем больше шансов у тебя забрать деньги. Снимай при хорошем освещении и в качестве. Продемонстрируй предметы, которые будешь использовать!" - написала Настя. 

Требуется выполнить задание самому в помещении. Видео следует загрузить на файлообменник и прислать на почту. 

Кроме того, Ивлеева поинтересовалась в сторис, стоит ли ей начать вести какое-то шоу на канале "Пятница" вместе со своей подругой Юлией Коваль. 

Ранее Элджей и Настя Ивлеева показали романтику в своей семейной жизни.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ