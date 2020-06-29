Настя Ивлеева запускает новое шоу

"Я думала и крутилась после карантина с Agent Show, и очень мне в сердце запал "Прямой карантин"! И я все-таки решила вдохновиться этой историей и транслировать ее на YouTube. Я, конечно, не буду сейчас раскрывать всех подробностей, как это будет выглядеть в итоге, потому что будет неинтересно смотреть. Но мы его трасформировали", - цитирует блогера Peopletalk.ru.