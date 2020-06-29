Настя Ивлеева запускает новое шоу

Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала подписчикам, что собирается запускать новое шоу, которое будет похоже на "Прямой карантин".
"Я думала и крутилась после карантина с Agent Show, и очень мне в сердце запал "Прямой карантин"! И я все-таки решила вдохновиться этой историей и транслировать ее на YouTube. Я, конечно, не буду сейчас раскрывать всех подробностей, как это будет выглядеть в итоге, потому что будет неинтересно смотреть. Но мы его трасформировали", - цитирует блогера Peopletalk.ru.
Портал сделал вывод, что знаменитостям будут предлагать сделать челленджи от зрителей. Ивлеева уже начала собирать заявки.
Желающим требуется записать горизонтальное видео с кратким описанием себя (как зовут, сколько лет и откуда) и рассказать об условиях своего челленджа.
"Чем интереснее и сложнее твой челлендж, тем больше шансов у тебя забрать деньги. Снимай при хорошем освещении и в качестве. Продемонстрируй предметы, которые будешь использовать!" - написала Настя.
Требуется выполнить задание самому в помещении. Видео следует загрузить на файлообменник и прислать на почту.
Кроме того, Ивлеева поинтересовалась в сторис, стоит ли ей начать вести какое-то шоу на канале "Пятница" вместе со своей подругой Юлией Коваль.
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