"Немного пьяные и очень влюбленные": Богомолов высмеял вредные привычки Ксении Собчак

Напомним, примерно год назад пара перестала скрывать свои отношения. Тогда они вместе отдыхали в Италии и публиковали видеоролики из элитного ресторана Osteria Francescana, у которого три мишленовские звезды, а шеф-повара заведения Массимо Боттура считают волшебником.

"Немного пьяные и очень влюбленные. Ничего не изменилось с той поры", - подписал он ролик на своей Instagram-странице.

На видео Богомолов берет шуточное интервью у своей супруги, которая в этот момент курит. Из разговора понятно, что пара находится в Санкт-Петербурге.

Режиссер, смеясь, спросил, что же делает сейчас Ксения Анатольевна, указывая на сигарету в ее руке. На замечание об употреблении алкоголя, Собчак стала отвечать скороговорками.

Оказалось, целью визита в Санкт-Петербург было поздравление знакомого. Телеведущая пояснила, что торжество удалось.

Подписчики в комментариях отметили, что с супругом Собчак разговаривает очень мягко и нежно.