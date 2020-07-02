Чт, 2.07.2020
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"Немного пьяные и очень влюбленные": Богомолов высмеял вредные привычки Ксении Собчак
Видео

Ксения Собчак и Константин Богомолов

ФОТО: SERGEI CHIRIKOV / EPA / Scanpix

Режиссер Константин Богомолов с любовью высмеял вредные привычки своей супруги Ксении Собчак

Напомним, примерно год назад пара перестала скрывать свои отношения. Тогда они вместе отдыхали в Италии и публиковали видеоролики из элитного ресторана Osteria Francescana, у которого три мишленовские звезды, а шеф-повара заведения Массимо Боттура считают волшебником. 

"Немного пьяные и очень влюбленные. Ничего не изменилось с той поры", - подписал он ролик на своей Instagram-странице. 

На видео Богомолов берет шуточное интервью у своей супруги, которая в этот момент курит. Из разговора понятно, что пара находится в Санкт-Петербурге. 

Режиссер, смеясь, спросил, что же делает сейчас Ксения Анатольевна, указывая на сигарету в ее руке. На замечание об употреблении алкоголя, Собчак стала отвечать скороговорками.

Оказалось, целью визита в Санкт-Петербург было поздравление знакомого. Телеведущая пояснила, что торжество удалось. 

Подписчики в комментариях отметили, что с супругом Собчак разговаривает очень мягко и нежно. 

"Кстати, очень мило получилось", "Какая она красивая", "Никогда бы не подумала, что Ксения курит", "Классное видео", "Ксения Анатольевна прекрасна", - писали фолловеры. 

Напомним, ранее на Собчак и ее съемочную группу напали в монастыре.

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