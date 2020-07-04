Марго Робби - дерзкая Харли Квинн, нежная Шэрон Тейт и строптивая киносупруга Ди Каприо

2 июля голливудской актрисе Марго Робби исполнилось 30 лет. RUS TVNET решил рассказать об этой трудолюбивой актрисе, которая, на первый взгляд кажется невероятно легкомысленной.
Но до этого она росла на ферме в многодетной семье. Отец ушел из семьи и ее мать много работала, чтобы прокормить четверых детей. Ее жизнь не была такой гламурной и яркой, как ее кинороли. Уже в 16 лет она устроилась на три работы: официанткой, горничной и продавщицей в маленьком магазинчике на пляже. Накопив денег, она купила билет в Мельбурн и заплатила за актерские курсы.
Карьера Марго Робби началась в 2007 году в Австралии с роли Донны Фридмен в сериале "Соседи" (2008-2011).
В том же году она снялась в фильмах "Я вижу тебя" (вышел в 2009 году) и "Виджиланте" (вышел в 2008 году). Потом она появилась в нескольких эпизодах в нескольких сериалах. Но решающей стали именно "Соседи".
В 2013 году Марго Робби снялась в фильмах "Бойфренд из будущего" и "Волк с Уолл-стрит". В последнем она сыграла одну из своих лучших ролей.
За роль жены Леонардо Ди Каприо Наоми она получила премию "Империя" в категории "Лучший женский дебют", а также была номинирована еще на несколько премий.
Оказывается, эту роль Марго получила не так легко. Она проходила совместный кастинг с Леонардо Ди Каприо. В какой-то момент она позволила себе импровизацию и дала пощечину Лео. Актер был удивлен, ведь этого не было в сценарии. Об этом писал журнал Elle в 2018 году.
"Я понимала, что нужно сделать что-то удивительное, ведь у меня было только 30 секунд, чтобы показать себя продюсерам и режиссеру...
И вот когда Лео закончил свой монолог словами: "Ты должна быть счастлива иметь такого мужа, как я. А теперь иди сюда и поцелуй меня", я подхожу к нему и… со всей силы ударяю по лицу и кричу: "Да пошел ты". Это было не по сценарию. Все в комнате замерли. Я думала, что Лео будет судиться со мной", - цитировало актрису издание.
Леонардо Ди Каприо эта импровизация очень понравилась. Он попросил Робби ударить его снова и снова. Она так всех впечатлила, что режиссер проекта Мартин Скорсезе утвердил ее на роль Наоми.
В 2014 году она снялась в нескольких картинах и была номинирована на премию BAFTA в категории "Восходящая звезда".
В 2016 году вышла кратина "Отряд самоубийц", которые был неоднозначно воспринят публикой, но всем запомнилась героиня в исполнении Марго Робби. Актриса сыграла возлюбленную Джокера - дерзкую и сумасбродную Харли Квинн.
Мало кто заметил, но в 2018 году на экраны вышла историческая картина "Две королевы". В ней Марго сыграла роль Елизаветы I.
"Вы представить себе не можете, как это здорово - взять сценарий и обнаружить в нем хорошую женскую роль. Еще пару лет назад я читала сценарии - и понимала, что хочу играть только то, что написано для мужчин! А сейчас читаю - батюшки, хороших женских роли целых две!... Замечательное сейчас время настало, я очень этому рада", - признавалась она в разговоре с журналистами.
Как и в любом историческом фильме у роли Елизаветы I были безумные костюмы. Марго Робби не так легко было их носить. Фрагменты ее интервью приводило издание "Комсомольская правда".
"Эти платья очень затрудняют движения. Корсеты, потом огромное количество слоев ткани… Но в процессе одевания я физически становилась своей героиней. С одной стороны, да, задохнуться можно от всех этих корсетов и париков, да еще и от пластического грима.
Но с другой стороны, я чувствовала себя Елизаветой, выстроившей весь этот безупречный фасад, образ, который одновременно ее душил. Половина моей актерской работы уже на этом этапе, считай, была сделана", - говорила актриса.
А потом в 2019 году вышли три фильма с ее участием: "Страна грез", "Однажды в… Голливуде" и "Скандал".
Из этих трех картин актрису зрители запомнили по съемкам в картине Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". Там она предстала в роли нежной и очаровательной голливудской легенды с трагической судьбой - Шэрон Тейт.
Заметим, что у актрисы почти нет реплик в этом фильме.
"Мне кажется, фильм дал возможность почтить память Шэрон Тейт, показать, что ее замечательные качества можно передать и без слов", - сказала она на пресс-конференции на Каннском фестивале.
В 2020 году вышел еще один фильм, в котором Марго вновь исполнила роль Харли Квинн "Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн". В нем Робби предстала совершенно другой. Было невозможно поверить, что это та самая девушка, которая казалось еще вчера играла Шэрон Тейт.
Конечно, такая красавица-блондинка не раз становилась представителями модных брендов. К примеру, в 2018 года Робби стала послом бренда Chanel, ее выбрал сам Карл Лагерфельд перед смертью. А потом Марго предложили стать лицом компании Gabrielle Chanel Essence.
Она никогда не забывала свои корни. К примеру, на церемонии "Золотой глобус" произнося речь, актриса призвала людей спасать леса в Австралии.
С 2016 года актриса замужем за сценаристом и продюсером Томом Акерли.
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