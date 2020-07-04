Марго Робби - дерзкая Харли Квинн, нежная Шэрон Тейт и строптивая киносупруга Ди Каприо

Но до этого она росла на ферме в многодетной семье. Отец ушел из семьи и ее мать много работала, чтобы прокормить четверых детей. Ее жизнь не была такой гламурной и яркой, как ее кинороли. Уже в 16 лет она устроилась на три работы: официанткой, горничной и продавщицей в маленьком магазинчике на пляже. Накопив денег, она купила билет в Мельбурн и заплатила за актерские курсы.

Карьера Марго Робби началась в 2007 году в Австралии с роли Донны Фридмен в сериале "Соседи" (2008-2011).

В том же году она снялась в фильмах "Я вижу тебя" (вышел в 2009 году) и "Виджиланте" (вышел в 2008 году). Потом она появилась в нескольких эпизодах в нескольких сериалах. Но решающей стали именно "Соседи".



В 2013 году Марго Робби снялась в фильмах "Бойфренд из будущего" и "Волк с Уолл-стрит". В последнем она сыграла одну из своих лучших ролей.

За роль жены Леонардо Ди Каприо Наоми она получила премию "Империя" в категории "Лучший женский дебют", а также была номинирована еще на несколько премий.



Оказывается, эту роль Марго получила не так легко. Она проходила совместный кастинг с Леонардо Ди Каприо. В какой-то момент она позволила себе импровизацию и дала пощечину Лео. Актер был удивлен, ведь этого не было в сценарии. Об этом писал журнал Elle в 2018 году.

"Я понимала, что нужно сделать что-то удивительное, ведь у меня было только 30 секунд, чтобы показать себя продюсерам и режиссеру...

И вот когда Лео закончил свой монолог словами: "Ты должна быть счастлива иметь такого мужа, как я. А теперь иди сюда и поцелуй меня", я подхожу к нему и… со всей силы ударяю по лицу и кричу: "Да пошел ты". Это было не по сценарию. Все в комнате замерли. Я думала, что Лео будет судиться со мной", - цитировало актрису издание.

Леонардо Ди Каприо эта импровизация очень понравилась. Он попросил Робби ударить его снова и снова. Она так всех впечатлила, что режиссер проекта Мартин Скорсезе утвердил ее на роль Наоми.

В 2014 году она снялась в нескольких картинах и была номинирована на премию BAFTA в категории "Восходящая звезда".

В 2016 году вышла кратина "Отряд самоубийц", которые был неоднозначно воспринят публикой, но всем запомнилась героиня в исполнении Марго Робби. Актриса сыграла возлюбленную Джокера - дерзкую и сумасбродную Харли Квинн.

Мало кто заметил, но в 2018 году на экраны вышла историческая картина "Две королевы". В ней Марго сыграла роль Елизаветы I.