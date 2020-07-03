Никита Ефремов о ДТП с участием отца и наркотиках: "Думал, что это поможет мне отдохнуть"

Сын актера Михаила Ефремова Никита дал большое интервью порталу "Известие", в котором поделился своими чувствами после смертельного ДТП с участием его отца. Молодой актер не стал скрывать, что сам прошел этот путь "употребления допинга", но смог вовремя победить эти зависимости.
Он отметил, что трагедия, которая произошла с его отцом вызвала у него много сильных чувств и эмоций.
"Хочу еще раз выразить свои соболезнования семье Сергея Захарова. Спасибо моей группе поддержки, благодаря ей мне удалось справиться с болью и принять эту ситуацию", - сказал Никита в интервью.
32-летний актер не стал скрывать, то что проблемы с алкоголем и наркотиками могут присутствовать в театральной среде. Он признался, что и сам поборол зависимость.
"Не могу говорить за всех артистов, нужен им допинг для творчества или нет. Скажу только про себя. У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы", - указал он.
Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.
В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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