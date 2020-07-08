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Для многих людей работа или учеба из дома стали неотъемлемой составной частью повседневной жизни. Много времени приходится проводить возле небольших экранов компьютеров или телефонов, что не идет на пользу здоровью глаз.

В подобных случаях стоит задуматься о внедрении дополнений – использовании экранов большего размера. Это могла бы быть прогрессивная модель LED телевизора LG Electronics (LG) – телевизор LG NanoCell, обеспечивающий превосходное качество изображения в 4К или 8К, точную цветопередачу и еще более широкие углы обзора. За большим экраном одновременно могут находиться несколько человек, не беспокоясь о качестве изображения.

Обычно рабочий или учебный процесс за электронными устройствами занимает примерно 5 часов в день, создавая большое напряжение для глаз. Разрешение NanoCell 8K обеспечивает высокую детализацию изображения с соответствующей помещению яркостью экрана, что уменьшает усталость глаз. Между тем процессор третьего поколения α9 эффективно увеличивает разрешение изображения, что позволяет смотреть содержание более низкого качества в реалистическом качестве 8К, с ощутимым улучшением детализации изображения. Благодаря этому улучшаются четкость, острота, детализация и контраст изображения при просмотре любого содержания – будь то онлайн урок или конференц-звонок по работе. К тому же в отличие от традиционных телевизоров, в экранах NanoCell использована технология IPS. IPS экран позволит наслаждаться точной цветопередачей и безупречным качеством изображения, независимо от места и угла просмотра.

Новый телевизор NanoCell предназначен обеспечивать потрясающее качество изображения и инновационный дизайн с улучшенной производительностью и поддерживаемыми искусственным интеллектом функциями, благодаря процессору α9, который как никогда прежде оживляет фильмы, спортивные трансляции, видеоигры. Кроме того, встроенная в телевизор LG NanoCell звуковая система Dolby Atmos обеспечит реалистичный трехмерный звук, таким образом позволяя почувствовать себя частью просматриваемого содержания. Помимо этого, на него можно передавать необходимое для учебы или работы содержание, используя встроенные в него современные функции WebOS Smart TV. В телевизоры LG WebOS встроен вэб-браузер, позволяющий заменять необходимость компьютера или мобильного телефона при выполнении разных заданий. К тому же, с его помощью можно удобно отображать экран телефона или компьютера на телевизоре, а особенно удобным это сделает пульт дистанционного управления Magic Remote, который можно использовать также как компьютерную мышь, не нуждающуюся в поверхности для работы.