ВИДЕО Почему Рига отстает от Вильнюса и Таллинна?

В программных заявлениях партий и объединений, выдвинувших списки на муниципальные выборы, констатируется печальный факт: Рига утратила лидирующую роль в странах Балтии. Звучат и обещания вновь превратить столицу Латвии в главную метрополию среди балтийских государств. Однако отставание Риги от Вильнюса и Таллинна началось не вчера, и инструменты для перелома негативных тенденций есть не только у городских властей, но и у государства в целом. О том, какие проблемы предстоит решать новой Рижской думе, на этой неделе рассказывала передача LTV De Facto.
Пустующие витрины на центральных улицах Риги уже давно стали своеобразной визитной карточкой города. "Существует несколько версий, объясняющих, почему это происходит", - говорит градостроитель Виестурс Целминьш. Одна из них - нехватка мест для парковки автомобилей. Однако сам Целминьш с этим не согласен, приводя множество мировых примеров пешеходных улиц, где и близко нет парковок. "Мы должны осторожно относиться к таким решениям - одной "таблетки", которая якобы изменит все сразу, не существует. Это миф, что стоит везде разместить парковки - и город расцветет", - подчеркивает Целминьш, участвовавший в прошлом году в масштабном исследовании о развитии Риги, подготовленном аналитическим центром LaSER.
По его мнению, причин пустых помещений в центре Риги несколько. И дело даже не столько в сокращении населения, сколько в изменении привычек людей - массовом переходе к интернет-покупкам. Чтобы пустующие помещения вновь заполнились, городским властям необходимо создать комфортную и приятную среду, в которой людям хотелось бы проводить время.
"Главный клиент города - это его житель. Мы говорим о жилищном кризисе. Если бы у нас было конкурентоспособное предложение жилья, часть людей, которые уезжают, осталась бы в Риге, поскольку многим нравится здесь жить. Но сегодня это становится невыносимым, особенно учитывая постоянно растущие цены. Именно это сейчас должно быть приоритетом. Если человек живет на четвертом или пятом этаже, он обязательно будет использовать и помещения на первом этаже", - подчеркивает важность доступного жилья градостроитель.
Рига - единственная из столиц стран Балтии, где население постоянно сокращается, особенно в центральной части города.
"В целом Рига, конечно, - сокращающийся город, но ситуацию надо смотреть отдельно по районам", - говорит доцент Латвийского университета и заведующий отделением географии Марис Берзиньш.
"Если сравнивать данные за 2000 и 2021 годы или с 1990 годом, очевидно, что центральные районы потеряли половину своего населения. Однако в последние годы мы наблюдаем явление, называемое сложным термином "джентрификация", то есть постепенное возрождение центральных районов. Правда, в Риге этот процесс происходит крайне фрагментарно. Девелоперы видят возможности и застраивают отдельные территории новыми зданиями. В них заселяются относительно обеспеченные люди", - отмечает Берзиньш.
Согласно данным Eurostat, на регион Риги приходится две трети всей экономики Латвии - это второй по величине показатель среди стран Евросоюза после Мальты, если измерять вклад столиц в экономику своих стран. Статистика также показывает, что по величине ВВП на душу населения (31,6 тысячи евро) Рига лидирует среди латвийских городов. Однако в общеевропейском масштабе цифры выглядят уже не так радужно. Последние доступные данные за 2021 год показывают, что лишь три европейские столицы имеют ВВП на душу населения ниже среднего уровня ЕС - среди них и Рига наряду с Лиссабоном и Афинами.
Однако справедливее сравнивать латвийскую столицу с ближайшими соседями - Вильнюсом и Таллинном. И в этом сравнении по многим показателям Рига остается в роли догоняющей стороны.
Несколько лет назад масштабное исследование экономиста Банка Латвии Олега Красноперова показало, что по уровню доходов Рига отстает от Вильнюса и Таллинна на 7-8 лет и уступает им по ряду важнейших критериев качества жизни - таких как управление городом, безопасность и состояние городской среды.
Более свежие данные говорят о том, что за последние годы Рига добилась прогресса в некоторых направлениях. Однако и Вильнюс, и Таллинн не стояли на месте. К примеру, в ежегодном рейтинге британского издания Financial Times, оценивающем наиболее привлекательные для инвестиций города, Рига в этом году заняла третье место в одной из шести категорий - человеческий капитал и стиль жизни. Но в итоговом рейтинге десяти лучших городов Рига вовсе не присутствует, тогда как Вильнюс занял третью строчку, а Таллинн - девятую.
"Что касается привлечения инвестиций, то сейчас мы вроде бы движемся неплохо, но начали мы слишком поздно. Если бы мы действовали так же агрессивно и активно, как Вильнюс, мы уже сидели бы за общим столом", - отмечает Виестурс Целминьш.
Исполнительный директор Совета иностранных инвесторов Татьяна Гузняева подчеркивает, что в целом инвесторы воспринимают Ригу как город с огромным потенциалом - здесь проживает половина населения всей страны.
О том, что думают зарубежные инвесторы о работе рижской городской администрации в сравнении с другими муниципалитетами Латвии, дают представление данные прошлогоднего исследования Совета иностранных инвесторов в Латвии. "Несколько инвесторов отметили, что административная нагрузка в Риге гораздо выше", - говорит Гузняева.
Более 60 иностранных инвесторов попросили назвать государственные учреждения, с которыми их сотрудничество было наиболее и наименее успешным. В списке худших примеров Рига заняла разделенное первое место. Хотя мнения инвесторов индивидуальны и были замечены улучшения в работе городской администрации (в частности, позитивно отмечены Рижское агентство инвестиций и туризма, а также Департамент развития города), все же в 10 случаях в адрес Риги прозвучала критика.
Вот несколько примеров из исследования FICIL Sentiment Index:
- "Рижской городской администрации не хватает фокуса на иностранных (да и вообще любых) бизнес-инвестициях".
- "Деятельность Рижской думы неискренняя и лишена реального содержания. В Риге серьезные проблемы с недвижимостью и жильем, и ничего с этим не делается".
- "По-прежнему очень трудно работать с Рижской думой и другими муниципалитетами из-за строгих процедур и недостаточной компетентности сотрудников".
- "Рижская городская администрация отличается высоким уровнем бюрократии и медлительностью".
Татьяна Гузняева называет наиболее проблемными сферами строительство, вопросы, связанные с привлечением иностранной рабочей силы, юридические процедуры и судебные процессы. "В процессе госзакупок отмечено довольно много сложностей, порой указывающих даже на возможный фаворитизм", - добавляет она.
Тем не менее, несмотря на имеющиеся проблемы, прямые иностранные инвестиции продолжают поступать в Ригу. Общий объем зарубежных вложений в предприятия, зарегистрированные в столице, уже приблизился к отметке в 10 миллиардов евро.
В последние годы офисы в Риге открыли такие крупные финансовые организации, как Европейский инвестиционный банк и Северный инвестиционный банк. Последний выбрал Ригу благодаря ее географическому расположению. "Мы также рассматривали две другие возможности - переезд в Вильнюс или Таллинн. Но в итоге решили, что для наших целей Рига подходит больше всего. Если сравнивать с остальной Европой, здесь довольно низкие административные барьеры. Мы чувствуем, что город предоставляет нам определенные преимущества, хотя есть и свои проблемы - например, по-прежнему существует нехватка квалифицированных кадров в некоторых областях", - говорит президент Северного инвестиционного банка Андре Кусвек.
Одной из главных причин, мешающих развитию Риги, по мнению Виестурса Целминьша, является механизм финансового выравнивания - только за прошлый год Рига перечислила более 130 миллионов евро на поддержку менее богатых муниципалитетов страны.
Он полагает, что настало время постепенно снижать сумму, которую Рига платит в фонд выравнивания, чтобы у города появились ресурсы для инвестирования в собственную инфраструктуру. "Однако это вопрос национального уровня. Хватит ли у центрального правительства смелости на такой шаг? Я хотел бы видеть, как Рига развивается. Город должен конкурировать не с регионами Латвии, а на уровне всей Балтики, то есть со Скандинавией и другими балтийскими столицами", - резюмирует Целминьш.
Видео: Сюжет передачи De Facto
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