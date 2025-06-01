ВИДЕО Почему Рига отстает от Вильнюса и Таллинна?

Пустующие витрины на центральных улицах Риги уже давно стали своеобразной визитной карточкой города. "Существует несколько версий, объясняющих, почему это происходит", - говорит градостроитель Виестурс Целминьш. Одна из них - нехватка мест для парковки автомобилей. Однако сам Целминьш с этим не согласен, приводя множество мировых примеров пешеходных улиц, где и близко нет парковок. "Мы должны осторожно относиться к таким решениям - одной "таблетки", которая якобы изменит все сразу, не существует. Это миф, что стоит везде разместить парковки - и город расцветет", - подчеркивает Целминьш, участвовавший в прошлом году в масштабном исследовании о развитии Риги, подготовленном аналитическим центром LaSER.

По его мнению, причин пустых помещений в центре Риги несколько. И дело даже не столько в сокращении населения, сколько в изменении привычек людей - массовом переходе к интернет-покупкам. Чтобы пустующие помещения вновь заполнились, городским властям необходимо создать комфортную и приятную среду, в которой людям хотелось бы проводить время.