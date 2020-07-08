Чем занимается Михаил Ефремов под домашним арестом

"Он дома читает, телевизор смотрит - только спортивные каналы и канал "Культура", - сказал адвокат и добавил, что Ефремов "сойдет с ума, если посмотрит новостные выпуски".

Кроме того, по словам Пашаева, Михаил все время повторяет: "Я должен понести наказание!".

56-летний актер в ожидании суда уже месяц находится дома.

Общаться с друзьями он не может - только с ближайшими родственниками (женой и детьми), адвокатом и следователем.

Ефремов лишен интернета, у него теперь самый дешевый кнопочный сотовый.

"Миша ест мало, курит много, не пьет весь месяц", - со слов жены передают друзья. Почти все время он проводит в "норе" - так родные называют кабинет в его квартире, где много книг, рабочих записей, наброски пьес, пишет "Комсомольская правда". Все необходимые лекарства у актера есть. Известно, что Михаил Ефремов астматик, а кроме того, из-за переживаний у него прихватывало сердце, однако обошлось без врачей.

Ранее актеру было предъявлено обвинение в окончательной редакции Его адвокат Эльман Пашаев сообщил, что оно осталось неизменным: нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.