"Мы доверяли ему как достоверному источнику": журналист ответил на заявление ведущего Comment Out

Напомним, ведущий и автор шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, что говорил с иронией, но его слова были вырваны из контекста. Он считает, что тут был "журналистский подлог", когда его слова были вырваны из контекста и слеплены так, будто бы это чистая правда. Ужаснее всего то, что после "Комсомольской правды" слова ведущего процитировали и другие издания.

Журналист "Комсомольской правды" Егор Арефьев объяснил, что он не понимает как ответ про июльский "месяц шоу Comment Out" связан с новостью про развод Гарика и Кристины.

Основную часть беседы он попытался расспросить Маркони об участии актеров в проекте. Арефьев указывает, что ведущий ему это подтвердил несколько раз.

Корреспондент "Комсомольской правды" подчеркивает, что в разговоре с ним Маркони, как сотрудник нескольких федеральных каналов, не осмелился сострить про поправки в Конституции РФ.

Портал настаивает на том, что не убирал никаких реплик.

Арефьев прикрепил к статье аудиозапись интервью без склеек и монтажа и подробную расшифровку.

Что касается слов Маркони о журналистской этике, то Егор Арефьев пояснил, что доверял информации Владимира. Он не понимает, как еще ему надо было это интерпретировать, если Харламов и Асмус хранили молчание.

"Публикация не носила ангажированный или коммерческий характер. Ни чью честь не опорочила. Профессиональную мораль никак не скомпрометировала. Мы опубликовали новость от ведущего, с которым уже делали интервью и поэтому доверяли ему как достоверному источнику. О каком журналистском кодексе речь? Очевидно, что Владимир употребляет в речи словосочетание, смысл которого не совсем понимает", - отметил журналист.

В свою очередь, автор также выразил искренние профессиональные соболезнования порталу Peopletalk и лично Лауре Джугелия, которая была вынуждена слушать неправду в своем интервью с Владимиром Маркони.

Напомним, 22 июня, как гром среди ясного неба, появилась новость о разводе одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Кристины Асмус и Гарика Харламова. 24 июня в СМИ появился комментарий ведущего Владимира Маркони, что это было лишь задание провокативного шоу Comment Out. В то же время сам Харламов эту информацию почти сразу опроверг.