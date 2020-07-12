"Чувствует себя очень плохо. И морально, и физически": адвокат Ефремова сделал заявление

Напомним, Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Адвокат объяснил, что он старается выполнять свою работу хорошо.

"Но мне становится все сложнее, так как общество формирует свое мнение исключительно на эмоциях, совершенно не понимая всей специфики дела", - заметил он.

⁣Пашаев решил еще раз обозначить свою позицию и ответил на вопросы журналистов.

"Прессе хочу напомнить, что их работа заключается в достоверной передаче информации без личного мнения и склонения зрителей в ту или иную сторону", - указал юрист. ⁣⁣⠀

⁣Во-первых, Пашаев напомнил, что, как и в любом правовом государстве, "все выводы по делу Михаила Ефремова будет делать суд".

"Мы готовы к любому решению, так как оно будет основано на приведенных доказательствах", - объяснил адвокат.

Он подчеркнул, что его команда располагает информацией, которая сподвигла посоветовать Михаилу Ефремову не признавать вину. Но, конечно, окончательное решение остается за судом.⁣⁣⠀

"Я призываю общество перестать формировать мнение и транслировать его в Сети, это очень мешает процессу. Так не должно быть ни в одном правовом государстве", - добавил защитник.

Также Пашаев попросил отбросить домыслы о контроле государством данного дела. Он отметил, что влиятельных друзей у его подзащитного нет.

Адвокат объяснил, что ему не нужен пиар на этом деле. Он старается выполнить свою работу "качественно и честно".

Он также рассказал о состоянии Михаила Олеговича.

"Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду", - написал Пашаев.

И отметил, что публичность только вредит семье погибшего.

"И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость", - подытожил правозащитник.

Ранее актеру было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Его адвокат Эльман Пашаев сообщил, что оно осталось неизменным: нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.