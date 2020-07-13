СГД: работодателям нужно будет доказывать обоснованность низких зарплат

Чтобы успешнее бороться с зарплатами "в конвертах," Служба годоходов (СГД) подаст в пакете бюджетных законов поправки к закону о государственном социальном страховании, которые обяжут работодателей доказывать обоснованность низких зарплат на предприятии, заявила генеральный директор СГД Иева Яунземе.
До сих пор работодатели должны были объяснять СГД существование необоснованно низких зарплат на предприятии, что вызывает подозрения в выплате зарплат "в конвертах", но в случае одобрения поправок они должны будут доказывать, что могут нанять квалифицированного работника на такую низкую зарплату.
"Если, по данным СГД, средняя зарплата по отрасли будет больше той, которая выплачивается в конкретной компании, работодатель должен будет представить обоснованные доказательства, каким образом он способен трудоустроить работников за зарплату, которая существенно ниже, чем средняя по отрасли", - пояснила Яунземе.
Заместитель директора управления СГД по анализу и прогнозированию поведения налогоплательщиков Наталья Филиппович сообщила, что многие проблемы с зарплатами "в конвертах" вскрылись, когда компании начали подавать заявки на пособия за простой для работников во время кризиса.
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