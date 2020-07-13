СГД: работодателям нужно будет доказывать обоснованность низких зарплат

До сих пор работодатели должны были объяснять СГД существование необоснованно низких зарплат на предприятии, что вызывает подозрения в выплате зарплат "в конвертах", но в случае одобрения поправок они должны будут доказывать, что могут нанять квалифицированного работника на такую низкую зарплату.

"Если, по данным СГД, средняя зарплата по отрасли будет больше той, которая выплачивается в конкретной компании, работодатель должен будет представить обоснованные доказательства, каким образом он способен трудоустроить работников за зарплату, которая существенно ниже, чем средняя по отрасли", - пояснила Яунземе.

Заместитель директора управления СГД по анализу и прогнозированию поведения налогоплательщиков Наталья Филиппович сообщила, что многие проблемы с зарплатами "в конвертах" вскрылись, когда компании начали подавать заявки на пособия за простой для работников во время кризиса.