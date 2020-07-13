"В буквальном смысле гудят". В Хабаровске третий день проходят протесты, Москва не отстает

В этом выпуске:

В Хабаровске после ареста губернатора Сергея Фургала третий день продолжаются протесты.

Журналисту Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене, он вины не признает. В Москве задержаны более десятка журналистов, которые вышли поддержать коллегу.

Новый конфликт на границе Армении и Азербайджана.

В Хабаровске третий день подряд проходят акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств бизнесменов.

"Медуза" пишет, что вечером 13 июля у здания краевой администрации собрались несколько сотен человек - они начали скандировать "Свободу!" и "Фургал - наш выбор". Акции проходят третий день подряд.

Сообщается, что правительство Хабаровского края выступило с официальным обращением к митингующим с просьбой прекратить акции протеста из-за опасности распространения коронавируса.

"Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон! Напоминаем, что все массовые акции несанкционированы. Сейчас Хабаровск и другие города края в буквальном смысле "гудят"", - отметила пресс-служба правительства края.

Проходят митинги и в столице России. Interfax сообщает, что в Москве у СИЗО "Лефортово" задержали и увезли в отдел полиции более десятка журналистов, которые собрались там, чтобы поддержать арестованного Ивана Сафронова.

Некоторым из участников акции сказали, что майки с надписями являются достаточным основанием для задержания.

Хабаровский портал dvhab.ru сообщает о том, что губернатора города поддерживают и в других городах России - на стене у водной станции ЦСКА во Владивостоке появилось граффити с призывом освободить арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На белом фоне черной краской кто-то оставил надпись "Furgal.free!". Позже СМИ сообщили, что граффити закрасили военнослужащие.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Басманный суд Москвы арестовал на два месяца. Он подозревается в заказных убийствах 15-летней давности.

Все выходные в Хабаровске проходили митинги и автопробег в поддержку Фургала.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 13.07.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.