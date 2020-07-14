Фото ⟩ Необычная и смелая фотосессия Беллы Хадид под водой

На опубликованных снимках 23-летняя модель позирует под водой, демонстрируя разные модели купальников. Так, на одном фото Беллу сняли в бикини оранжевого цвета с черной вставкой. На втором - в ярко-розовом комплекте с завышенной талией, а на третьем - в похожем купальном костюме черного цвета.