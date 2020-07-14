Вт, 14.07.2020
Отец Сергий вот уже больше 10 лет мой духовник. У отца Сергия горящее любящее сердце, он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. Павел Дацюк, хоккеист

Фото ⟩ Необычная и смелая фотосессия Беллы Хадид под водой

ФОТО: publicitātes

Одна из самых востребованных моделей в мире - Белла Хадид - снялась в смелой фотосессии для новой коллекции купальников Calvin Klein. Серия фотографий была опубликована в Instagram-аккаунте звезды.

На опубликованных снимках 23-летняя модель позирует под водой, демонстрируя разные модели купальников. Так, на одном фото Беллу сняли в бикини оранжевого цвета с черной вставкой. На втором - в ярко-розовом комплекте с завышенной талией, а на третьем - в похожем купальном костюме черного цвета.

"Иметь возможность работать в воде - это рай", - подписала снимки Белла. 

Автором съемки является популярный британский фотограф Шарлотта Уэльс, которая уже работала с такими крутыми изданиями, как Vogue, Dazed и New York Times.

Смотрите фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Charlotte Wales (@charlottemwales) on

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ