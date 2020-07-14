Фото ⟩ Необычная и смелая фотосессия Беллы Хадид под водой

Одна из самых востребованных моделей в мире - Белла Хадид - снялась в смелой фотосессии для новой коллекции купальников Calvin Klein. Серия фотографий была опубликована в Instagram-аккаунте звезды.
На опубликованных снимках 23-летняя модель позирует под водой, демонстрируя разные модели купальников. Так, на одном фото Беллу сняли в бикини оранжевого цвета с черной вставкой. На втором - в ярко-розовом комплекте с завышенной талией, а на третьем - в похожем купальном костюме черного цвета.
"Иметь возможность работать в воде - это рай", - подписала снимки Белла.
Автором съемки является популярный британский фотограф Шарлотта Уэльс, которая уже работала с такими крутыми изданиями, как Vogue, Dazed и New York Times.
Смотрите фото!
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